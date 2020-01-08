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Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий

09.01.2020 20:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Своим вдохновением и энергией они делают мир лучше. 9 января во Дворце Республики чествовали тех, кем гордится без преувеличения вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий

Президент Беларуси вручил премии «За духовное возрождение». Как отметил глава государства, в стране и впредь будут поддерживать и поощрять всех, кто обогащает культурное наследие, сберегает нравственные и духовные ориентиры, возрождает и наполняет новым смыслом национальные традиции. Александр Лукашенко напомнил, что белорусы создали свое независимое государство в том числе благодаря памяти о своих истоках.  

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий

Сегодняшняя церемония в очередной раз подтверждает: Беларусь богата талантливыми людьми. А на сцене те, кто сохраняет и обогащает нашу национальную культуру и каждый год удивляет новыми достижениями.

На торжественной церемонии побывала Екатерина Жилянина.   

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий

Василий Адамович признается: ему повезло – в жизни попались хорошие учителя. Сегодня он сам передает мастерство другим. Такая преемственность позволяет белорусам добиваться спортивного успеха вновь и вновь.  

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий

В последний раз я надевал пиджак 35 лет назад.   

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий

Воспитанники старшего тренера нашей сборной по современному пятиборью неоднократно становились чемпионами и призерами мирового уровня. Терпение и преданность своему делу – только так можно взойти на Олимп.    

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий

Василий Гулевич, старший тренер национальной команды Беларуси по современному пятиборью:    
Учителя, конечно, мои мне много дали. Я сэкономил лет 30 своей работы, наверное, благодаря им. Потому что тренерская работа – это только опыт, набиваешь шишки дальше и дальше. А они сразу меня направили, объяснили. Так оно и пошло. Когда думаешь про работу, забываешь немножко про все.   

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий

Люди творческие, музыканты, артисты, спортсмены привыкли срывать овации. Привыкли брать очередную высоту. Здесь тоже награда за заслуги, но только масштаб другой. Лауреаты премии Президента – те, кто получил признание государства, благодарность за талант и многолетнюю преданность родине.   

Вручение премий «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства, а также «Белорусский спортивный Олимп». Церемония во Дворце Республики.

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий

Екатерина Жилянина, корреспондент:
Здесь царит особая атмосфера. Накануне страна отпраздновала Рождество. И вот эту значимость, величие белорусской духовности подтверждает многолетняя традиция – чествовать тех, кто несет в мир добро, милосердие веру и надежду.   

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Василий Гулевич, Екатерина Жилянина
 
 
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Новости Беларуси. Своим вдохновением и энергией они делают мир лучше. 9 января во Дворце Республики чествовали тех, кем гордится без преувеличения вся страна,...
 
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