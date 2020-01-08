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Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Своим вдохновением и энергией они делают мир лучше. 9 января во Дворце Республики чествовали тех, кем гордится без преувеличения вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси вручил премии «За духовное возрождение». Как отметил глава государства, в стране и впредь будут поддерживать и поощрять всех, кто обогащает культурное наследие, сберегает нравственные и духовные ориентиры, возрождает и наполняет новым смыслом национальные традиции. Александр Лукашенко напомнил, что белорусы создали свое независимое государство в том числе благодаря памяти о своих истоках.
Сегодняшняя церемония в очередной раз подтверждает: Беларусь богата талантливыми людьми. А на сцене те, кто сохраняет и обогащает нашу национальную культуру и каждый год удивляет новыми достижениями.
Василий Адамович признается: ему повезло – в жизни попались хорошие учителя. Сегодня он сам передает мастерство другим. Такая преемственность позволяет белорусам добиваться спортивного успеха вновь и вновь.
В последний раз я надевал пиджак 35 лет назад.
Воспитанники старшего тренера нашей сборной по современному пятиборью неоднократно становились чемпионами и призерами мирового уровня. Терпение и преданность своему делу – только так можно взойти на Олимп.
Василий Гулевич, старший тренер национальной команды Беларуси по современному пятиборью:
Люди творческие, музыканты, артисты, спортсмены привыкли срывать овации. Привыкли брать очередную высоту. Здесь тоже награда за заслуги, но только масштаб другой. Лауреаты премии Президента – те, кто получил признание государства, благодарность за талант и многолетнюю преданность родине.
Вручение премий «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства, а также «Белорусский спортивный Олимп». Церемония во Дворце Республики.
Екатерина Жилянина, корреспондент:
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Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий
Новости Беларуси. Своим вдохновением и энергией они делают мир лучше. 9 января во Дворце Республики чествовали тех, кем гордится без преувеличения вся страна,...
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