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Всё-таки сбит? В Пентагоне сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Источник материала: Партизан
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевший катастрофу близ Тегерана, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии.
Фото: Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / РИА Новости
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевший катастрофу близ Тегерана, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. Об этом сообщили представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и сотрудник иракской разведки, передает Newsweek.
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Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевший катастрофу близ Тегерана, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1»...
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