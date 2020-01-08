Источник материала: Новости Волковыска

9 января 2020-го на церемонии вручения премии "За духовное возрождение" Александр Лукашенко высказался на тему отношений с Россией. Он рассказал "в двух словах", почему с Путиным не удалось договориться по нефти.

В ходе церемонии белорусский лидер затронул некоторые аспекты переговоров с российской стороной касательно поставок нефти и газа и цен на них.

«В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?!» – задал он риторический вопрос во время выступления на церемонии вручения премий «За духовное возрождение».

Из-за того, что Беларусь не заключила договоры на поставки российской нефти в 2020 году, с 1 января они были прекращены. Чтобы обеспечить белорусские нефтеперерабатывающие заводы нефтью, пришлось организовывать ее разовые поставки и искать альтернативные каналы.

Лукашенко заявил, что «если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте».

«Что мы и делаем. И нашли», – подчеркнул белорусский руководитель.

Также президент Беларуси рассказал, что Россия отказывается от принятых ранее договоренностей по внутрироссийской цене на газ для белорусских потребителей.

«Газпром сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально», –считает президент Беларуси.

На данный момент стороны договорились о поставках газа на прежних условиях, но на некоторое время.

При этом, Александр Лукашенко считает отношения между Беларусью и Россией примером для других. Например, для США и Ирана.

Ранее президент заявил, что в настоящее время страна оказалась в «очень остром периоде существования нашего государства».