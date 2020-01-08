Источник материала: Новости Волковыска

В соответствии с президентским указом №492 от 30 декабря 2019 г. «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» начиная со 2 января 2020 года внесены изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

В частности, из перечня документов, представляемых владельцем авто для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, исключена медицинская справка о состоянии здоровья.

Кроме того, транспортные средства, предназначенные для перевозки опасных грузов, освобождены от необходимости получать допуск к участию в дорожном движении каждые 6 месяцев. Теперь они могут получать разрешение на допуск в общем порядке – раз в год или в 2 года, сообщили подробности на сайте «Белтехосмотра» .

Теперь разрешение на допуск к участию в дорожном движении находится в перечне документов, которые водитель автомобиля обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ. Сертификат о прохождении государственного технического осмотра из указанного перечня исключен.

Также Указом № 492 отменяется необходимость оформления талона к водительскому удостоверению.