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Традиция с особым смыслом - Александр Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение"

09.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Церемония состоялась во Дворце Республики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил премии "За духовное возрождение", специальные премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония состоялась во Дворце Республики. В этот вечер здесь развернулась выставка-презентация достижений и творческих работ лауреатов.
 
Глава государства отметил, что вручение премии "За духовное возрождение" - это отличная традиция, которое придает рождественским праздникам особенный смысл. "Этот вечер мы посвящаем нашим соотечественникам - тем, кто сохраняет и обогащает национальную культуру Беларуси, каждый год удивляет нас невероятными достижениями", - сказал Президент.
 
Традиция с особым смыслом - Александр Лукашенко вручил премии &quot;За духовное возрождение&quot;
Традиция с особым смыслом - Александр Лукашенко вручил премии &quot;За духовное возрождение&quot;
Традиция с особым смыслом - Александр Лукашенко вручил премии &quot;За духовное возрождение&quot;
Традиция с особым смыслом - Александр Лукашенко вручил премии &quot;За духовное возрождение&quot;
Традиция с особым смыслом - Александр Лукашенко вручил премии &quot;За духовное возрождение&quot;
Традиция с особым смыслом - Александр Лукашенко вручил премии &quot;За духовное возрождение&quot;

По его словам, высокие стремления людей, отмеченных премиями, не вписываются в каноны современного прагматичного мира, где все продается и покупается, а мораль и справедливость обесцениваются. "Великую идею служения обществу и государству номинанты премии ставят выше материальной выгоды, своими делами и поступками укрепляют в наших сердцах веру в добро и чистоту помыслов", - заявил Александр Лукашенко.

Как сообщалось, по итогам 2019 года присуждены пять премий "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере. В их числе настоятель прихода храма святой равноапостольной Марии Магдалины города Минска протоиерей Иоанн (Иван) Хорошевич, Белорусское общественное объединение ветеранов, коллективы Белорусской ассоциации многодетных родителей и археологического музея "Берестье", авторский коллектив в составе академика-секретаря отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александра Ковалени, главного редактора предприятия "Белкартография" Галины Ляховой, директора Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации Вячеслава Носевича.

За выдающиеся достижения в сферах профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности, которые получили общественное признание, присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Среди удостоенных этой награды коллективы Витебского центра современного искусства, Брестского городского центра культуры, Национальной государственной телерадиокомпании и Ивьевского центра культуры и досуга.

Специальной премии Президента "Белорусский спортивный Олимп" 2019 года удостоены главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий, спортсмен-инструктор национальной команды по прыжкам на батуте Владислав Гончаров, старший тренер национальной команды по современному пятиборью Василий Гулевич. Награда им присуждена за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности.

Спецпремия Президента служит сильнейшей мотивацией для творчества - Марат Марков
 
Традиция с особым смыслом - Александр Лукашенко вручил премии &quot;За духовное возрождение&quot;


Специальная премия Президента служит сильнейшей мотивацией для творчества. Такое мнение высказал председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков.

Авторский коллектив в составе заместителя заведующего отделом дирекции информации ЗАО "Второй национальный телеканал" Бориса Герстена, директора ЧПУП "Мастерская Владимира Бокуна" Владимира Бокуна, режиссера-постановщика "Мастерской Владимира Бокуна" Владимира Луцкого удостоен спецпремии Президента за создание серии документальных фильмов "Хроника Минского гетто". "Главное, что эта награда - сильнейшая мотивация творить дальше. Совсем скоро на ОНТ будут новые невыдуманные истории из жизни страны и людей. Такие же безукоризненно и сильно снятые, но самое важное, что с душой", - пообещал Марат Марков.

"Хочется сегодня сказать чуть больше о Борисе Герстене. Ведь сам он очень любит показывать выдающиеся судьбы других людей, на встречи с которыми так щедра его жизнь. Перебирать, как четки, их достижения и неудачи, воспоминания и хронику самой жизни, заставлять зрителя улыбаться и даже плакать. Во всех его работах так много о других, но так мало о нем самом. Да, такова документалистика, и он в ней профи. Наверное, сегодня день личного триумфа этого скромного и бесконечно честного человека", - отметил руководитель ОНТ.

Марат Марков подчеркнул, что во многом благодаря авторскому коллективу, который отмечен в этом году спецпремией Президента, телеканал ОНТ всегда славился качественной и востребованной у зрителя документалистикой.

БелТА
 
Теги: Минск
 
 
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Церемония состоялась во Дворце Республики. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил премии "За духовное возрождение", специальные премии...
 
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