Почти 1,5 млн рублей за гараж. Названы самые успешные аукционы по продаже столичной госсобственности

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Им стала продажа крытого гаража на пер. Ольшевского,корреспондент агентства «Минск-Новости».





Здание гаража на 350 машиномест ушло с молотка за 1,43 млн рублей. Аукцион был проведен 24 декабря.





— Новый хозяин должен будет сохранить в течение года функциональное назначение объекта как специализированного здания автомобильного транспорта, — отметили в комитете.





Также за 1,02 млн рублей были проданы здания незавершенных незаконсервированных капитальных строений на ул. Корженевского.









Производственная база ГПО «Минскстрой» – комплекс из пяти зданий площадью 718,4 кв. м на ул. Казинца – была продана на первом же аукционе более чем за 400 тыс. рублей.





Всего за прошедший год было проведено 52 аукциона по продаже 23 объектов недвижимости. За этот период было выручено около 4 млн рублей от реализации объектов государственной собственности, из них более 2,26 млн за объекты, которые числились в собственности Минска.







