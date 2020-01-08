Президент Беларуси: по-разному могут идти переговоры между руководствами и элитами, но россияне – наши люди

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы всегда настроены на мирное и справедливое решение споров. Так сложилось исторически. И за национальные черты нас ценят, как оказалось, не только те, кто готов озвучить это вслух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны помнить: нет больше в мире народа, который бы с таким уважением и трепетом относился к белорусам, как россияне.