Источник материала: Полымя





9 января депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сонгин провел прием граждан в Кореличах. Это первая рабочая поездка парламентария в избирательный округ.

На прием к депутату пришли трое жителей Кореличского района, а также поступил один телефонный звонок.

76-летний житель районного центра обратился с просьбой о выдаче ему удостоверения воина-интернационалиста. Как рассказал мужчина, в 1965 году он проходил службу в составе Группы советских военных специалистов на Кубе и теперь хотел бы иметь документальное подтверждение об участии в урегулировании Карибского кризиса. По воспоминаниям жителя райцентра, ему и его товарищам не пришлось принимать участие в военных столкновениях. Как пояснил Александр Сонгин, согласно Постановлению Министерства обороны Республики Беларусь от 1 июня 2010 г. №22 «Об утверждении периодов отнесения воинских частей, штабов и учреждений к составу действующей армии, перечня городов и периодов их обороны во время Великой Отечественной войны, а также перечня государств, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Республики Беларусь» территория Кубы не входит в перечень государств, на территории которых в тот период велись боевые действия. Соответственно и оснований для выдачи удостоверения воина-интернационалиста нет.





Еще один житель Кореличей, который занимается краеведческой работой и изучает историю партизанского движения на территории Кореличского района, обратился к депутату с предложением о внесении новых данных в книги «Памяць», изданные в начале 2000-х годов в каждом районе Беларуси.

— Благодаря работе в архивах, краеведы открывают новые страницы истории, — сказал заявитель, — поэтому вопрос о внесении новых данных и новых имен в книгу «Памяць» назрел.

Александр Сонгин согласился с мнением жителя районного центра, отметив, что краеведческую работу нужно проводить скрупулезно и пользоваться только проверенными фактами.

Телефонный звонок поступил от жительницы агрогородка Цирин, которая является инвалидом второй группы. Женщина рассказала, что пользуется льготами на приобретение лекарственных средств, однако по платежам за жилищно-коммунальные услуги таких льгот у нее нет. Как выяснилось в ходе телефонного разговора с Александром Сонгиным, в квартире женщины прописан трудоспособный сын, который сейчас с ней не проживает. Как пояснил парламентарий, согласно ст. 16 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», право на льготы по оплате ЖКУ имеют инвалиды I и II группы, не имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо только с такими же инвалидами и (или) с неработающими пенсионерами.





Обращение жительницы Цирина взято на контроль и будет изучаться.

Жительница переулка 1 Мая в райцентре пожаловалась на ежегодные весенние затопления ее участка. Рядом с домом кореличчанки находится заболоченный пруд, который и становится причиной наводнений. По словам женщины, если вовремя проводить очистку водоотводных труб от ила и мусора, на участке не будет стоять вода. Александр Сонгин и его помощник Наталья Ардюк выехали на место, чтобы детально изучить проблему.

— Этот вопрос будет адресован соответствующим службам, — сказал депутат. — Специалисты дадут ответ, почему участок затапливается и как можно устранить проблему.

Инна ЛЕЙКО

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