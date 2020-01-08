ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Необходимо повышать привлекательность членства в ЕАЭС для стран СНГ

09.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны работать над повышением привлекательности этого объединения среди партнеров по СНГ. Об этом говорится в обращении президента Беларуси Александра Лукашенко к главам государств – участникам ЕАЭС, опубликованном на сайте Евразийской экономической комиссии.

«Требуется активизировать сопряжение интеграционных процессов в ЕАЭС и СНГ, предпринять шаги по повышению привлекательности членства в Союзе для наших партнеров по Содружеству», – отметил белорусский лидер.

Лукашенко считает также важным продолжить работу по вовлечению ЕАЭС в систему международных отношений. По его мнению, нужно более активно сотрудничать с международными организациями и объединениями, включая ШОС, АСЕАН, Европейский союз, МЕРКОСУР, ВТО, ОЭСР.

«Будут добавлены переговорные треки по либерализации торговых режимов с третьими странами в первую очередь с такими крупными, как страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), Индонезия», – заявил президент Беларуси.

Лукашенко считает необходимым запуск совместных проектов «по выведению товаров и услуг ЕАЭС на зарубежные рынки». Он также призвал усилить работу «по совместному развитию транспортно-логистической инфраструктуры, включая 
эффективное участие в проектах инициативы «Один пояс – один путь».

В декабре 2019 года Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где главы стран-участниц объединения подвели итоги развития интеграционного взаимодействия и обсудили перспективы совместной работы в следующем году. Тогда председательство в ЕАЭС перешло Беларуси.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси считает также важным продолжить работу по вовлечению ЕАЭС в систему международных отношений, активизации сотрудничества с международными...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси: по-разному могут идти переговоры между руководствами и элитами, но россияне – наши люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика