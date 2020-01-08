Лукашенко: Необходимо повышать привлекательность членства в ЕАЭС для стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны работать над повышением привлекательности этого объединения среди партнеров по СНГ. Об этом говорится в обращении президента Беларуси Александра Лукашенко к главам государств – участникам ЕАЭС, опубликованном на сайте Евразийской экономической комиссии.

«Требуется активизировать сопряжение интеграционных процессов в ЕАЭС и СНГ, предпринять шаги по повышению привлекательности членства в Союзе для наших партнеров по Содружеству», – отметил белорусский лидер.

Лукашенко считает также важным продолжить работу по вовлечению ЕАЭС в систему международных отношений. По его мнению, нужно более активно сотрудничать с международными организациями и объединениями, включая ШОС, АСЕАН, Европейский союз, МЕРКОСУР, ВТО, ОЭСР.

«Будут добавлены переговорные треки по либерализации торговых режимов с третьими странами в первую очередь с такими крупными, как страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), Индонезия», – заявил президент Беларуси.

Лукашенко считает необходимым запуск совместных проектов «по выведению товаров и услуг ЕАЭС на зарубежные рынки». Он также призвал усилить работу «по совместному развитию транспортно-логистической инфраструктуры, включая

эффективное участие в проектах инициативы «Один пояс – один путь».