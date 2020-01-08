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Под Солигорском в движении загорелся автобус. В нём ехали 30 человек
09.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В 16:30 в МЧС Солигорска поступило сообщение о загорании автобуса в районе деревне Кулаки Солигорского района.
Автобус следовал по маршруту № 2 от 2 РУ в направлении города Солигорска. Загорание общественного транспорта произошло во время движения автобуса. До прибытия сотрудников службы ГРОЧС из автобуса самостоятельно вышли 30 человек.
В 16:34 МЧС прибыло на место происшествия, а в 16:37 загорание удалось потушить, – комментирует старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Солигорского ГРОЧС Екатерина Узгорок.
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Автобус следовал по маршруту № 2 от 2 РУ в направлении города Солигорска. Загорание общественного транспорта произошло во время движения автобуса.
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