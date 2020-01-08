Под Солигорском в движении загорелся автобус. В нём ехали 30 человек

Источник материала: Слуцк Город





В 16:30 в МЧС Солигорска поступило сообщение о загорании автобуса в районе деревне Кулаки Солигорского района.

Автобус следовал по маршруту № 2 от 2 РУ в направлении города Солигорска. Загорание общественного транспорта произошло во время движения автобуса. До прибытия сотрудников службы ГРОЧС из автобуса самостоятельно вышли 30 человек.

В 16:34 МЧС прибыло на место происшествия, а в 16:37 загорание удалось потушить, – комментирует старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Солигорского ГРОЧС Екатерина Узгорок.







