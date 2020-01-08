Лукашенко призвал членов ЕАЭС устранить барьеры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к главам государств-членов Евразийского экономического союза с предложением устранить барьеры на рынках ЕАЭС. На сайте Евразийской экономической комиссии он опубликовал обращение, в котором подробно рассказал, в каких сферах и какие шаги должны быть предприняты сторонами, сообщают РИА «Новости» .

Глава Беларуси обратился к партнерам по объединению с предложением сосредоточить совместные усилия на устранении барьеров, максимальном сокращении изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС, а также предотвращении возможности возникновения новых препятствий для создания свободной конкурентной среды. Он отметил назревшую необходимость уточнения отдельных полномочий органов ЕАЭС.

«Требуется усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии, в первую очередь, в сферах с наибольшим количеством барьеров и изъятий: техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, осуществление государственных закупок, предоставление субсидий», – заявил глава республики.

Лукашенко считает, что настала необходимость установления разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, который предполагает их предварительное рассмотрение органами союза.

Белорусский лидер считает важным завершить работу по формированию общих рынков энергетики и транспорта в ЕАЭС. Для этого, по его мнению, необходимо обеспечить недискриминационные подходы в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий.

«В рамках построения общего финансового рынка предлагаем начать предметную работу по созданию платежного пространства ЕАЭС, обеспечению бесперебойных трансграничных расчетов и платежей на пространстве союза, дедолларизации экономик, дальнейшему повышению доли расчетов в национальных валютах государств-членов, обеспечению независимости межгосударственных платежей от внешних факторов (системы SWIFT, зарубежных банков-корреспондентов, санкционных рисков)», – говорится в обращении Лукашенко.

В промышленной сфере президент Беларуси предложил гармонизировать национальные политики, сблизить инструменты и уровень господдержки, создать производственную кооперацию и сформировать региональные производственные цепочки добавленной стоимости, реализовать совместные проекты и локализации производств, выпускать современную продукцию, которая сможет не только удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и дать возможность членам ЕАЭС совместно выйти на рынки третьих стран.

Также политик призвал обратить внимание на формирование сбалансированного аграрного рынка союза, углубленное партнерство между государствами, разработать межгосударственные программы развития, включая вопросы специализации агропромышленных производств в ЕАЭС на основе использования конкурентных преимуществ. Александр Лукашенко выдвинул предложение провести комплексный анализ договора о ЕАЭС с целью перехода к единой политике применения ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер.