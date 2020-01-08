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Александр Лукашенко – белорусам: будем жить не хуже, чем в 2019 году

09.01.2020 23:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы всегда настроены на мирное и справедливое решение споров. Так сложилось исторически. И за национальные черты нас ценят, как оказалось, не только те, кто готов озвучить это вслух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – белорусам: будем жить не хуже, чем в 2019 году

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся о том, о чем я только что сказал, с Россией (подробнее здесь).

Ну живем же эти дни, и жить будем! Будем жить не хуже, чем в 2019 году. Ну, очень быстро не разбогатеем. Но ни в коем случае не погибнем и не умрем – не те времена. Мы встали на ноги. Встали благодаря своему труду.

Я совсем недавно прочитал закрытый отчет для Президента, как нас оценивают в мире. Я не буду это все пересказывать, опять неформат. Но что мне понравилось – это говорят не просто люди, которые к нам приехали в хоккей поиграть, туристы и так далее. Я уже о них не говорю, вы их слышите. Говорят профессионалы и специалисты, о белорусах говорят, о нашем государстве говорят. Говорят: да, в Беларуси есть коррупция. Но она или на минимуме, а если наверху, то ее вообще местами нет. Ну, я-то понимаю, где она есть, а где нет. Если они говорят о белорусах, то они говорят – цитирую – что это образованные, трудолюбивые люди. И что меня поразило – это люди, которые не возьмут то, что им не принадлежит, в отличие от украинцев, россиян и других соседей. Я цитату привел.

Александр Лукашенко – белорусам: будем жить не хуже, чем в 2019 году

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий

 Мне было приятно читать этот отчет закрытых источников, где люди вслух не говорят. Люди просто, вырабатывая политику, советуют своим правительствам. И это дорогого стоит. Мы должны быть такими. Мы должны жить в своей стране. Мы должны понимать, во имя чего мы живем. И мы ни в коем случае не должны косо смотреть на своих соседей, особенно на россиян. Кому-то очень хочется, чтобы мы столкнули эти два народа. И тогда все, крест. Здесь, в Евразии, крест.

Сегодня отношения белорусов и россиян – это показатель того, как должны развиваться отношения не только между братскими государствами, не только между соседями, но и вообще.

Александр Лукашенко – белорусам: будем жить не хуже, чем в 2019 году

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Белорусы всегда настроены на мирное и справедливое решение споров. Так сложилось исторически. И за национальные черты нас ценят, как оказалось,...
 
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