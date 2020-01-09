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Белорусские гандболисты начали чемпионат Европы с уверенной победы над сербами
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси по гандболу выиграла у команды Сербии на старте чемпионата Европы в Австрии — 35:30 (16:15).
Белорусы с первых же минут завладели преимуществом и всю игру вели по ходу, лишь иногда позволяя сербам сокращать отставание.
Подопечные Юрия Шевцова хорошо играли в атаке, а в воротах здорово действовал Вячеслав Солдатенко.
Самым результативным стал Артем Королек, забивший девять мячей.
Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Юринок (3), Бровко, Баранов (2), Вайлупов (2), Королек (9), Бохан (1), Лукьянчук (1), Шумак, Кулеш (5), Гайдученко, Шилович (5), Пуховский (3), Подшивалов, Никуленков (4).
Впереди у нашей команды матчи с хорватами и черногорцами. В плей-офф выйдут две лучшие сборные.
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Сборная Беларуси по гандболу выиграла у команды Сербии на старте чемпионата Европы в Австрии - 35:30 (16:15).
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