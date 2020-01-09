Эксперты назвали единственную страну в Европе, где уровень бездомности сокращается

Как передают иностранные СМИ, единственной страной на территории Европы, где количество лиц без определенного места жительства постоянно сокращается, является Финляндия.









Хельсинки





У этой страны свой особый подход к решению данной проблемы, который носит весьма гуманный характер. Как финны помогают бездомным вновь вернуться в общество?





Благодаря совместному усилию государства и частных лиц. Если человек неожиданно остается без места жительства, он должен обратиться в специальную организацию. Ее представители выделяют для проживания квартиру, которую сдают нуждающемуся на правах аренды.





Также организация нанимает работника, который поможет оформить пакет документов на социальные пособия, за счет которых впоследствии гасится сумма арендной платы.





Однако квартиры не берутся "из воздуха": частные лица занимаются постройкой домов соответствующего назначения, а государство выделяет для этого кредиты на льготных основаниях. Со временем у человека появляется реальный шанс встать на ноги и вернуться к нормальной жизни.





По крайней мере, не возникает проблем с трудоустройством, поскольку наличие жилья обеспечивает необходимые условия - адрес регистрации и постоянную прописку.









Финляндия разрабатывала различные методики по борьбе с количеством бездомных еще с 1980 года. Как и другие страны, они начинали с практики приютов.





Однако подобные заведения не могли помочь людям найти работу из-за отсутствия прописки. Таким образом, никаких существенных изменений на глобальном уровне произойти не могло.





Эта система является уникальной и эффективной, поскольку практически каждый человек, оказавшийся на улице, получает квартиру.



