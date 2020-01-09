Источник материала: Новости Волковыска

Гродно в 2020 году на 3-й Форум регионов Беларуси и Украины🇺🇦">

В 2020 году Владимир Зеленский может приехать в Гродно на 3-й Форум регионов Беларуси и Украины. Дата проведения третьего Форума пока не называется.

Как информирует пресс-служба Совмина Беларуси, создан оргкомитет по проведению в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Его возглавил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко. До 20 февраля должен быть разработан и утвержден план по проведению мероприятия.

В предыдущих 2-х форумах участвовали руководители Беларуси и Украины, поэтому велика вероятность, что главы государств в этом году посетят и Гродно.

Тем более председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов сообщал, что Гродно уже начал активную подготовку к форуму, чтобы провести его на высоком уровне. В частности, в городе пообещали привести в порядок центральные улицы.

Первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в Гомеле 25-26 октября 2018 года. В нем поучаствовали Александр Лукашенко и тогдашний украинский президент Петр Порошенко.

Второй Форум регионов Беларуси и Украины прошел 3-4 октября 2019-го в Житомире. Там впервые встретились Лукашенко и новый украинский президент Владимир Зеленский.

Тогда же белорусский руководитель пригласил Зеленского приехать в Беларусь с официальным визитом в удобное для него время.

Форум регионов Беларуси и Украины традиционно проводится в различных форматах. Участие в нем принимают представители правительственных и деловых кругов двух стран, руководство местных органов власти.

Цель форума – представление экономического потенциала регионов Беларуси и Украины, развитие новых инициатив и форм экономического, инвестиционного, научно-технического и культурного сотрудничества на межрегиональном уровне.