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«Я всех здесь победю!» Участники про первый международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 стран и 800 участников. Так в цифрах выглядит первый международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум для города и участников абсолютно новый, но проходит, отмечают гости, на высшем уровне. И это не удивительно: «Арт-парад» – детище дирекции известного во всем мире «Славянского базара». У творческого события два основных направления: вокал и хореография. Судить же юных артистов пригласили в первую очередь обладателей премий конкурса молодых исполнителей на «Славянских базарах» разных лет.
Озорная и непосредственная, Алиса, пожалуй, одна из самых юных участников фестиваля. Ей всего шесть. Но, несмотря на столь нежный возраст, москвичка даст фору любому взрослому.
Алиса Смирнова, участница международного фестиваля-конкурса «Арт-прад в Витебске» (Россия):
Народная песня и эстрадный вокал, национальные танцы и современные хореографические постановки, индивидуальные исполнители и коллективы. Не удивительно, что вместо полтысячи участников – как планировали сразу – в Витебск приехали более восьмисот.
Шели Мордехайн, участница международного фестиваля-конкурса «Арт-прад в Витебске» (Израиль):
Во время «Славянского базара» проходят два вокальных конкурса – взрослый и детский. Так зачем Витебску еще один? Во-первых, попасть на летний фестиваль могут только по одному участнику от страны.
Зимний же форум позволяет любому начинающему артисту поработать с командой профессиональных режиссеров, постановщиков, хореографов. Во-вторых, танцевального конкурса на «Базаре» никогда не было.
Руслан Алехно, председатель жюри международного фестиваля-конкурса «Арт-прад в Витебске»:
«Арт-парад» не просто, а точнее не только конкурс. Это еще и образовательный проект. Здесь можно познакомиться с именитыми артистами, взять пару-тройку уроков у лучших педагогов по вокалу и танцам. И, конечно, познакомиться с фестивальным Витебском.
Анастасия Бут, корреспондент:
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Новости Беларуси. 8 стран и 800 участников. Так в цифрах выглядит первый международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске», сообщили в программе Новости «24...
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