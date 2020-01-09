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Самые красивые мужчины и женщины планеты. TC Candler назвала свой топ

10.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Развлекательная платформа TC Candler назвала топ-сто красивейших женщин и мужчин планеты. Рейтинг 100 Most Beautiful Faces и 100 Most Handsome Faces составляется с 1990 года. Лист победителей формируется по итогам голосования пользователей, он не имеет ограничений по расе, национальности или возрасту. Редакция LADY предлагает взглянуть, на топ-10 мужчин и женщин из списка прошедшего года.

Мужчины

Крис Хемсворт, актер

Джейсон Деруло, певец

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jason Derulo (@jasonderulo) 5 Сен 2019 в 9:43 PDT

Тони Махфуд, блогер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от TONI MAHFUD† (@tonimahfud) 21 Окт 2018 в 9:17 PDT

Дженсен Эклс, актер

Сяо Жан, актер

Джейсон Момоа, актер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от OhMomoa (@ohmomoa1979) 10 Дек 2019 в 7:50 PST

Ви (Ким Тхэ Хён), певец

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от BTS TAEHYUNG — V

 
 
Ссылка на источник 36
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Самые красивые люди планеты согласно рейтингу TC Candler
 
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