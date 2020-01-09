Самые красивые мужчины и женщины планеты. TC Candler назвала свой топ

Источник материала: Tut.by

Развлекательная платформа TC Candler назвала топ-сто красивейших женщин и мужчин планеты. Рейтинг 100 Most Beautiful Faces и 100 Most Handsome Faces составляется с 1990 года. Лист победителей формируется по итогам голосования пользователей, он не имеет ограничений по расе, национальности или возрасту. Редакция LADY предлагает взглянуть, на топ-10 мужчин и женщин из списка прошедшего года.

Мужчины

Крис Хемсворт, актер

Джейсон Деруло, певец

Тони Махфуд, блогер

Дженсен Эклс, актер

Сяо Жан, актер

Джейсон Момоа, актер

Ви (Ким Тхэ Хён), певец