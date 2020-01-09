ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— оставлять без присмотра работающие газовые плиты, а также использовать их для обогрева помещений;

— сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;

— использовать для сна помещения в которых установлено газоиспользующее оборудование;

— срывать пломбы, установленные на приборах учета расхода газа, вмешиваться в работу приборов;

— включать газовые отопительные котлы и водонагреватели при неисправной автоматике безопасности и при ощущении запаха газа в помещении;

— производить самовольное подключение, отключение, перестановку и ремонт газоиспользующего обору­дования, подсоединять к указанному оборудованию самодельные горелки и другие приспособления;

— допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием детей до 14 лет, недееспособных лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

— эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии в них тяги.

Действия при запахе газа

При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (пере­крыть краны, находящиеся перед газо­использующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона).

Ни в коем случае не зажигать спичку и не применять другие источники открытого огня для поиска места утечки, не курить!

Запрещается включать и выключать электроосвещение, электроприборы, поль­зоваться открытым огнем, телефоном.

Необходимо открыть окна для проветривания помещения и удалить из загазованного помещения людей и домашних животных.

Необходимо немедленно сообщить в специализированное подразделение газо­снабжающей организации по тел. 104.

Утечка газа вызывает удушье, отравление, головную боль. Но это не самые страшные ее последствия. Результатом утечки может стать взрыв, ущерб от которого несопоставим даже с пожаром.

Чтобы избежать столь печальных последствий, следует неукоснительно соблюдать все рекомендации по пользованию газовыми приборами, осуществлять регулярный уход за ними и не затягивать с ремонтом или даже с заменой.

Правила пользования газовыми котлами и водонагревателями

Владелец газоиспользующего оборудования обязан содержать его в чистоте и в исправном состоянии.

Все члены семьи старше 12 лет обязаны пройти инструктаж по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием.

Помещения, в которых установлено газо­использующее оборудование, необходимо проветривать. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования необхо­димо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха.

Перед каждым использованием газовых водонагревателей и котлов необходимо проверять тягу в дымоходе путем поднесения зажженной спички под колпак колонки, при этом пламя должно втягиваться внутрь.

Необходимо обеспечивать своевременную проверку состояния дымовых и вентиляцион­ных каналов, а также их прочистку.

Проще предупредить…

Соблюдение этих простых правил и своевременное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования способны свести к минимуму число трагедий, связанных не только с потерей здоровья и имущества, но и жизни.

Осторожно, угарный газ!

При сжигании бытового газа образуется угарный газ, который не имеет ни цвета, ни запаха, и является высокотоксичным газом. При отсутствии тяги в дымо­ходе угарный газ попадает в помещение.

При нахождении в течение 5 минут в помещении, в воздухе которого содержится всего 0,5% угарного газа, человек теряет сознание (смерть наступает через 30 минут).

Симптомы и признаки отравления угарным газом;

— Тупая головная боль (наиболее ранний симптом).

— Головокружение, шум в ушах.

— Тошнота, рвота.

— Мышечная слабость.

— Спутанность сознания.

— Нарушение координации.

— Потеря сознания.

— Судороги.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

— Открыть окна и двери.

— Вызвать «Скорую помощь».

— Вынести пострадавшего на свежий воздух.

— Освободить от стесняющей одежды.

— Дать понюхать нашатырный спирт.

— Дать выпить горячий чай или кофе.

Помните, что во время выноса пострадавшего из места, в котором находится опасная концентрация угарного газа, в первую очередь нужно обезопасить себя, чтобы не отравиться тоже. Для этого нужно действовать быстро и дышать через мокрый носовой платок, марлю.

Соблюдение правил пользования газом в быту залог Вашей безопасности и безопасности Ваших близких

Смолевичская районная энергогазинспекция филиала Госэнергогазнадзора

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