ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— оставлять без присмотра работающие газовые плиты, а также использовать их для обогрева помещений;
— сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;
— использовать для сна помещения в которых установлено газоиспользующее оборудование;
— срывать пломбы, установленные на приборах учета расхода газа, вмешиваться в работу приборов;
— включать газовые отопительные котлы и водонагреватели при неисправной автоматике безопасности и при ощущении запаха газа в помещении;
— производить самовольное подключение, отключение, перестановку и ремонт газоиспользующего оборудования, подсоединять к указанному оборудованию самодельные горелки и другие приспособления;
— допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием детей до 14 лет, недееспособных лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
— эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии в них тяги.
Действия при запахе газа
При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона).
Ни в коем случае не зажигать спичку и не применять другие источники открытого огня для поиска места утечки, не курить!
Запрещается включать и выключать электроосвещение, электроприборы, пользоваться открытым огнем, телефоном.
Необходимо открыть окна для проветривания помещения и удалить из загазованного помещения людей и домашних животных.
Необходимо немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации по тел. 104.
Утечка газа вызывает удушье, отравление, головную боль. Но это не самые страшные ее последствия. Результатом утечки может стать взрыв, ущерб от которого несопоставим даже с пожаром.
Чтобы избежать столь печальных последствий, следует неукоснительно соблюдать все рекомендации по пользованию газовыми приборами, осуществлять регулярный уход за ними и не затягивать с ремонтом или даже с заменой.
Правила пользования газовыми котлами и водонагревателями
Владелец газоиспользующего оборудования обязан содержать его в чистоте и в исправном состоянии.
Все члены семьи старше 12 лет обязаны пройти инструктаж по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием.
Помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, необходимо проветривать. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования необходимо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха.
Перед каждым использованием газовых водонагревателей и котлов необходимо проверять тягу в дымоходе путем поднесения зажженной спички под колпак колонки, при этом пламя должно втягиваться внутрь.
Необходимо обеспечивать своевременную проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов, а также их прочистку.
Проще предупредить…
Соблюдение этих простых правил и своевременное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования способны свести к минимуму число трагедий, связанных не только с потерей здоровья и имущества, но и жизни.
Осторожно, угарный газ!
При сжигании бытового газа образуется угарный газ, который не имеет ни цвета, ни запаха, и является высокотоксичным газом. При отсутствии тяги в дымоходе угарный газ попадает в помещение.
При нахождении в течение 5 минут в помещении, в воздухе которого содержится всего 0,5% угарного газа, человек теряет сознание (смерть наступает через 30 минут).
Симптомы и признаки отравления угарным газом;
— Тупая головная боль (наиболее ранний симптом).
— Головокружение, шум в ушах.
— Тошнота, рвота.
— Мышечная слабость.
— Спутанность сознания.
— Нарушение координации.
— Потеря сознания.
— Судороги.
Первая помощь при отравлении угарным газом:
— Открыть окна и двери.
— Вызвать «Скорую помощь».
— Вынести пострадавшего на свежий воздух.
— Освободить от стесняющей одежды.
— Дать понюхать нашатырный спирт.
— Дать выпить горячий чай или кофе.
Помните, что во время выноса пострадавшего из места, в котором находится опасная концентрация угарного газа, в первую очередь нужно обезопасить себя, чтобы не отравиться тоже. Для этого нужно действовать быстро и дышать через мокрый носовой платок, марлю.
Соблюдение правил пользования газом в быту залог Вашей безопасности и безопасности Ваших близких
Смолевичская районная энергогазинспекция филиала Госэнергогазнадзора
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