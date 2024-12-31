Самый быстрый поезд в мире и Bitcoin дороже $ 100 тысяч. Новости мирового бизнеса за декабрь 2024

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за декабрь 2024 года

Цена криптовалюты Bitcoin впервые в истории превысила отметку в 100 тысяч долларов США

Цена криптовалюты Bitcoin впервые в истории превысила отметку в 100 тысяч долларов США, вызвав бурю восторга среди криптоэнтузиастов. Новый рекорд был установлен через несколько часов после заявления Дональда Трампа о намерении назначить Пола Аткинса новым главой Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Трамп, победивший на президентских выборах, обещал сделать США «мировой столицей крипты». Этот радикальный разворот в его отношении к цифровым активам стал катализатором роста рынка криптовалют, объем которого сейчас оценивается в 3,3 триллиона долларов.



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Пол Аткинс, кандидат на пост главы SEC, известен своим более благосклонным отношением к криптовалютам по сравнению с действующим председателем Гэри Генслером. Эксперты считают, что назначение Аткинса может привести к смягчению регуляторной политики в отношении криптовалют, что вдохновляет инвесторов.

С момента победы Трампа на выборах биткойн вырос на 40%, а с начала года его стоимость увеличилась более чем вдвое. Всего три года назад Трамп называл биткойн «жульничеством», однако перемена в его риторике, подкрепленная обещаниями развивать криптовалютный сектор, радикально изменила настроение на рынке.

Преодоление знаковой отметки в $ 100 тысяч вызвало настоящий фурор в социальных сетях. За несколько недель до события пользователи делились графиками, мемами и прогнозами, а во время самого момента прорыва миллионы людей по всему миру подключились к онлайн-трансляциям, чтобы отпраздновать новый рекорд.

Курс биткойна за 16 лет его существования переживал множество взлетов и падений. Каждая новая высота воспринималась криптосообществом как значимое достижение, однако преодоление $ 100 тысяч ожидалось с особым трепетом.

Китайский стартап MagicLab представил инновационных роботов-гуманоидов MagicBot для промышленного использования

Китайская компания MagicLab презентовала новую линейку гуманоидных роботов MagicBot третьего поколения, предназначенных для работы на производственных предприятиях. Эти высокотехнологичные роботы способны собирать детали, сканировать штрихкоды и даже эффективно работать в команде, что открывает новые горизонты для применения искусственного интеллекта и робототехники в промышленности.

Новые MagicBot оснащены 42 степенями свободы, что позволяет им двигать практически каждой частью тела. Это дает роботам невероятную гибкость и возможность выполнять сложные задачи. Они способны поднимать грузы весом до 40 килограммов, а их автономная работа без подзарядки может длиться до пяти часов.



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Одной из главных особенностей MagicBot является имитация движений человеческой руки на 70%. Благодаря передовым сенсорам и манипуляторам роботы демонстрируют высокую точность и легко адаптируются к новым производственным задачам. Изготовленные из лёгких и прочных материалов, они оптимально подходят для длительной и интенсивной работы.

Разработка MagicBot соответствует амбициозным планам Китая стать лидером на рынке гуманоидных роботов. Страна стремится наладить массовое производство гуманоидов к 2025 году, а к 2027 году — занять доминирующее положение на мировом рынке. MagicLab стала частью этой стратегии, интегрируя передовые технологии для создания роботизированных систем нового поколения. Использование MagicBot открывает широкие перспективы для повышения эффективности производства. Роботы могут выполнять трудоемкие и повторяющиеся задачи, минимизируя риск ошибок и снижая нагрузку на сотрудников.

Мировой рынок мобильных приложений в 2024 году: рост доходов и новые тенденции

В 2024 году мировой рынок мобильных приложений и игр продемонстрировал значительный рост. Пользователи потратили 127 миллиардов долларов в App Store и Google Play, что на 15,7% больше, чем годом ранее, согласно данным исследования Appfigures. Однако, несмотря на впечатляющий финансовый результат, рынок начал демонстрировать признаки насыщения.

Основной вклад в прирост доходов внес App Store от Apple, в то время как расходы в Google Play показали снижение. На фоне увеличения доходов общий объем загрузок приложений снизился на 2,3%, составив около 110 миллиардов установок. Эта тенденция прослеживается в обоих магазинах приложений и указывает на возможное перенасыщение рынка.



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Многие разработчики смещают акцент с привлечения новых пользователей на удержание и монетизацию уже существующей аудитории. Подписочные модели стали основным источником дохода: всего 5% приложений предлагают подписки, но они приносят 48% всей выручки, как в App Store, так и в Google Play.

Большинство инноваций на рынке приложений в 2024 году связано с искусственным интеллектом. Многие новые приложения используют ИИ для улучшения пользовательского опыта и создания уникальных функций. Однако Apple, награждая лучшие приложения года, отдала предпочтение менее технологичным проектам. Приложением 2024 года стало видеоприложение Kino, а в 2023 году награду получила платформа для прогулок AllTrails. Неожиданным лидером по скачиваниям в США стало приложение Temu. С 48 миллионами установок оно стало самым популярным в App Store, по версии Apple.

Китай представил самый быстрый в мире высокоскоростной поезд CR450

Китай совершил очередной прорыв в области высокоскоростного железнодорожного транспорта, представив обновлённую модель поезда CR450. Во время тестовых заездов прототип достиг скорости 450 км/ч, что делает его самым быстрым высокоскоростным поездом в мире.



Фото: dailymail.co.uk

Ключевые показатели CR450 — рабочая скорость, энергопотребление, уровень шума в салоне и тормозной путь — установили новые международные стандарты. Поезд значительно превосходит своего предшественника, модель CR400 Fuxing, которая в настоящее время используется на китайских железных дорогах и развивает скорость до 350 км/ч.

Разработчики уделили особое внимание не только скорости, но и эффективности. Уменьшенное энергопотребление и улучшенные аэродинамические характеристики делают CR450 более экологичным и экономичным, что соответствует современным требованиям устойчивого развития. А интерьер выполнен в ультрасовременном стиле с продуманной подсветкой, создающей уютную атмосферу. Поезд невероятно тихий. Благодаря этому пассажиры смогут наслаждаться поездкой, слушая музыку без необходимости включать шумодав. Совсем скоро CR450 поставят на линию.

McDonald’s тестирует новый формат ресторана

McDonald’s запускает в Лос-Анджелесе экспериментальный формат ресторана, который полностью переосмысливает концепцию быстрого питания. Здесь отсутствуют привычные обеденные зоны, но созданы все условия для быстрого обслуживания клиентов: окно выдачи заказов и постаматы McDelivery.

Ключевая идея нового формата — минимизация времени ожидания и максимальная удобность для клиентов. Заказ оформляется заранее через мобильное приложение. Клиенту остается лишь прийти к точке и забрать свою еду либо через специальное окно, либо из автоматической ячейки.



Фото: pixabay.com

Такой подход ориентирован на ритм мегаполиса, где каждая минута на счету. Время ожидания в ресторане практически отсутствует, что идеально подходит для людей, предпочитающих экономить время.

Новый формат ресторана McDonald’s стал ответом на изменения в потребительских привычках и усиление конкуренции на рынке быстрого питания. Компания отмечает, что клиенты все чаще делают заказы через приложения и отдают предпочтение еде на вынос, нежели обеду на месте.

Кроме того, отсутствие традиционной обеденной зоны позволяет открывать такие рестораны в местах с ограниченным пространством, где обычные заведения просто не поместились бы. Это делает формат особенно перспективным для густонаселенных городских районов.