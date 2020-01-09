Fiat 500 и Panda стали «мягкими» гибридами

Источник материала: Tut.by

Наступивший 2020 год компания Fiat намерена провести под знаменем электрификации. Накануне итальянцы объявили о внедрении так называемой системы мягкого гибрида (mild hybrid) на хетчбэках 500 и Panda.





Напомним, что такие силовые установки не позволяют передвигаться на чистой электротяге, а используют компактный электромотор, который помогает основному ДВС при разгоне, реализуют систему Стоп/Старт (глушит мотор еще до полной остановки автомобиля), а при торможении переходят в режим генератора, запасая энергию в небольшом аккумуляторе.





Гибридная система 500 Hybrid и Panda Hybrid включает новый трехцилиндровый бензиновый моторчик семейства FireFly объемом 1 л, ассистирует которому простенький 12-вольтовый мотор-генератор с ременным приводом. Емкость литий-ионной батареи составляет 11 А·ч, стандартная коробка передач — новая 6-ступенчатая «механика».





Отдача установки — 70 лошадиных сил и 92 Нм крутящего момента. По сравнению с прежней 1,2-литровой бензиновой «четверкой» мягкогибридная система позволяет снизить паспортный расход и на 30% сократить выбросы CO 2 (точных цифр в Fiat не приводят).





В европейской продаже 500 Hybrid появится в феврале, следом в марте подоспеет и Panda Hybrid. Вдобавок Fiat выпустит «приветственную» версию моделей с особой отделкой салона. За гибридными 500 и Panda уже в этом году подтянется и новое поколение Fiat 500, которое лишится ДВС — городской хетчбэк перейдет на электротягу.