Лжемилиционер вымогал у минчанина деньги за интимные фото

Источник материала: Аргументы и факты

Молодой человек познакомился с мужчиной в одной из соцсетей. Он выслал новому знакомому свои фотографии в обнаженном виде. Тот стал требовать деньги за нераспространение этих фотографий, для убедительности представился сотрудником милиции, собщается в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Минчанин передал своему знакомому 300 рублей. Но тот вскоре вновь потребовал денег. Молодой человек выплатил часть суммы, а затем обратился за помощью к правоохранителям.