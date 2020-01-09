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Лжемилиционер вымогал у минчанина деньги за интимные фото

10.01.2020 10:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лжемилиционер вымогал у минчанина деньги за интимные фото
БЕЛТА

Молодой человек познакомился с мужчиной в одной из соцсетей. Он выслал новому знакомому свои фотографии в обнаженном виде. Тот стал требовать деньги за нераспространение этих фотографий, для убедительности представился сотрудником милиции, собщается в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси. 

Минчанин передал своему знакомому 300 рублей. Но тот вскоре вновь потребовал денег. Молодой человек выплатил часть суммы, а затем обратился за помощью к правоохранителям.

Нарушителем оказался  20-летний безработный житель Минска, ранее судимый за вымогательство.  

Лжемилиционер вымогал у минчанина деньги за интимные фото
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Теги: Минск
 
 
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22-летний минчанин обратился в милицию и рассказал, что у него вымогают деньги за нераспространение информации личного характера.
 
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