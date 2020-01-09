История самого честного футболиста в мире. Игорю Нетто — 90 лет

Источник материала: Аргументы и факты

Игорь Нетто — легенда советского футбола с непростой судьбой. В его трудовой книжке всего одна запись: «Спартак Москва». Карьеру игрока провел в одном клубе. В составе сборной СССР побеждал на Олимпиаде-56 и Евро-60. 9 января ему исполнилось бы 90.

Признание

Таких, как Игорь Нетто, сейчас нет. Причем речь именно о человеческих качествах. Когда в последний раз в современном футболе мы видели проявление «фэйр-плей» (честной игры)? Причем не в матче национального чемпионата, а на турнире уровня чемпионата мира? Даже не напрягайте память, не вспомните. А Нетто в 1962 году совершил поступок, который вошел в летопись мировых первенств. Во время матча СССР — Уругвай при счете 1:1 после удара Игоря Численко мяч попал в ворота через дырку в боковой сетке, а арбитр этого не заметил. Гол был засчитан. На его месте каждый первый стал бы радоваться и под шумок побежал к центру поля, пока никто не передумал, как это сделал великий аргентинец Диего Марадона в 1986 году, забив рукой. Капитан сборной СССР проявил честность — указал судье на его ошибку, после чего взятие ворот было отменено. Так Нетто вошел в историю. Вот как он сам позже вспоминал тот эпизод: «Мяч влетел в сетку в правом верхнем углу ворот. Все наши, кто был вдали от места событий, радостно вскидывают руки — гол! Но вратарь Coca и еще несколько игроков уругвайской сборной бросаются к судье, доказывая, что гола не было, а мяч прошел сбоку, через дырку в сетке. Судья остается непреклонен, показывая на центр. Уругвайские футболисты кричат, размахивают руками, пытаясь доказать свою правоту. Ситуация на поле обостряется. Лично мне тоже показалось, что мяч попал в ворота с боковой стороны. Подбежал к Численко: "Игорь, был гол?" — спрашиваю его. "Нет", — отвечает Численко без колебаний. Тогда я как капитан подошел к итальянскому арбитру и, как мог, жестами объяснил ему: "Гола не было". Он поблагодарил меня и гол отменил. Ну а я, честно говоря, почувствовал облегчение. Мы играли в честный футбол».



Футболисты сборной команды СССР по футболу стоят справа налево: Игорь Нетто, Лев Яшин, Валерий Воронин, Виктор Понедельник, Гиви Чохели, Алексей Мамыкин, В. Иванов, Анатолий Масленкин, Эдуард Дубинский, Михаил Месхи, Игорь Численко. Фото: РИА Новости / Юрий Сомов

По прозвищу Гусь

Даже сложно представить, какие проблемы могли быть у Нетто, проиграй сборная тот матч. К счастью, команда забила победный гол за минуту до конца матча и победила. И без того эпизода Игорь обладал непререкаемым авторитетом абсолютно у всех. Его часто партнеры в шутку называли «играющим тренером», поскольку во время игры он никогда не закрывал рот. Будучи капитаном команды, он позволял себе кричать как на опытных партнеров, а уж тем более зеленых пацанов, только-только надевших футболку «Спартака». И что главное — на него никто никогда не обижался, поскольку все понимали, почему у Нетто столько эмоций. Все делалось на благо команды. Вот что рассказывал один из его партнеров по «Спартаку» и сборной Никита Симонян.

— Как только начинался матч, Игорь на правах капитана брал бразды управления игрой в свои руки, — вспоминал Симонян. — Он был требовательный не только к себе, но и к нам, партнерам. Да, мог ворчать, шуметь, покрикивать на всех, если кто-то что-то делал не так. При этом как только звучал финальный свисток, все обиды забывались еще до прихода в раздевалку. Нетто — достойнейший капитан всех времен. Его абсолютно ни с кем нельзя сравнить из нынешнего поколения игроков — настолько он был уникален и разнообразен.

Действительно, Игорь Нетто обладал неподражаемой техникой и огромной работоспособностью. Будучи центральным полузащитником, он одинаково хорошо как отбирал мячи, так и начинал атаки. За его манеру высоко держать голову и своеобразный бег болельщики прозвали его «Гусем». Это определение настолько метко характеризовало Нетто, что оно надолго закрепилось за ним уже в футбольной среде. Причем после матчей из-за криков у него часто садился голос, так что он шипел как настоящий гусь.



Артистка Московского театра им. Ленинского комсомола Ольга Яковлева и ее муж, футболист Игорь Нетто Фото: РИА Новости / Мирослав Миразов

Лев

Большую роль в жизни Игоря Нетто сыграл его старший брат Лев. Игорь был еще подростком, когда Льва в 1943 году во время войны призвали в армию. В составе диверсионной группы он был заброшен во вражеский тыл в Эстонию, а позже захвачен в плен немцами. Но в марте 1945 года был освобожден американскими войсками. Тогда ему предстояло выбрать: уехать жить на Запад или вернуться на родину. Лев вернулся в СССР. Однако в 1948 году, когда он дослуживал в армии, его внезапно арестовали в связи с подозрением в шпионаже в пользу США. Срок ареста — 25 лет с отбыванием в Норильске. Лев пробыл в тюрьме с 1948 по 1956 годы, пока его не амнистировали и полностью не реабилитировали.

Все это время Игорь Нетто успешно играл в футбол, выезжал за границу. Заполняя анкету в графе «родственники», всегда писал, что брат пропал без вести на войне, хотя сам прекрасно понимал, что и как. Но одно только упоминание о брате в тюрьме могло ему навсегда закрыть из страны. По этой же причине он никогда не писал Льву писем в тюрьму. Это сказалось на их отношениях после освобождения Льва, но спустя время братья сошлись очень близко.

Особенно в последние годы жизни Нетто-младшего, которые были для него непростыми. В пожилом возрасте у Игоря развилась болезнь Альцгеймера, стало плохо с памятью. С супругой актрисой Ольгой Яковлевой он к тому времени развелся, а детей пара так и не завела. Именно она попросила старшего брата забрать Игоря к себе, чтобы ухаживать за ним. В противном случае обещала отправить его в спецлечебницу.

Последние три года Игорь Нетто прожил в квартире старшего брата. Ушел из жизни легендарный футболист 30 марта 1999 года в возрасте 69 лет.