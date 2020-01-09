|
Александр Лукашенко занял 4-ое место в рейтинге российских медиаперсон
10.01.2020 10:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко вошел в пятерку самых упоминаемых в российских СМИ иностранных политиков в 2019 году вместе с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
Белорусский лидер упоминался в российской прессе 311 488 раз и в результате в рейтинге по число упоминаний разместился на 4-й строчке.
На первом месте в рейтинге оказался Владимир Зеленский. Имя президента Украины с начала года упоминалось в прессе 1 335 643 раз. Американский лидер Дональд Трамп занял вторую строчку (1 319 539 ссылок).
В топ-5 также вошли два экс-президента Украины — Петр Порошенко (3-е место) и Виктор Янукович (5-е место).
В десятку наиболее часто упоминаемых в российских СМИ мировых политиков также попали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, французский лидер Эмманюэль Макрон, госсекретарь США Майк Помпео, глава Венесуэлы Николас Мадуро, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает
По итогам 2019 года топ-10 покинули британский экс-премьер Тереза Мэй, президент Сирии Башар Асад и лидер северокорейцев Ким Чен Ын.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко вошел в пятерку самых упоминаемых в российских СМИ иностранных политиков в 2019 году вместе с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)