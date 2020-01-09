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Александр Лукашенко занял 4-ое место в рейтинге российских медиаперсон

10.01.2020 10:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко занял 4-ое место в рейтинге российских медиаперсон

Александр Лукашенко вошел в пятерку самых упоминаемых в российских СМИ иностранных политиков в 2019 году вместе с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Белорусский лидер упоминался в российской прессе 311 488 раз и в результате в рейтинге по число упоминаний разместился на 4-й строчке.

На первом месте в рейтинге оказался Владимир Зеленский. Имя президента Украины с начала года упоминалось в прессе 1 335 643 раз. Американский лидер Дональд Трамп занял вторую строчку (1 319 539 ссылок).

В топ-5 также вошли два экс-президента Украины — Петр Порошенко (3-е место) и Виктор Янукович (5-е место).

В десятку наиболее часто упоминаемых в российских СМИ мировых политиков также попали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, французский лидер Эмманюэль Макрон, госсекретарь США Майк Помпео, глава Венесуэлы Николас Мадуро, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает thinktanks.by.

По итогам 2019 года топ-10 покинули британский экс-премьер Тереза Мэй, президент Сирии Башар Асад и лидер северокорейцев Ким Чен Ын.

 
 
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Александр Лукашенко вошел в пятерку самых упоминаемых в российских СМИ иностранных политиков в 2019 году вместе с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
 
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