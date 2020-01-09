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США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана

10.01.2020 10:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Военно-воздушные силы США разместили на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане два первых стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress, направленных туда с авиабазы в штате Луизиана, пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Drive.


Фото: wikipedia.org

Причиной размещения стратегической авиации на острове, расположенном на расстоянии около 3,8 тысячи километров от побережья Ирана, называется его недосягаемость для иранских баллистических ракет. Также на Диего-Гарсию ожидается прибытие из Луизианы еще четырех бомбардировщиков.

The Drive отмечает, что база в Индийском океане специально адаптирована для обслуживания авиации, переносящей ядерное оружие, что является «сигналом для режима в Тегеране».

Ранее телеканал Fox News сообщил, что США направили шесть своих стратегических бомбардировщиков B-52 на Диего-Гарсию. Впоследствии стало известно, что в полет отправились только два самолета, а перелеты остальных неоднократно переносились.

В ночь на среду, 8 января, Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке.

Ранее в 2019 году американские B-52 Stratofortress некоторое время базировались в Катаре, удаленном от Ирана на расстояние около 200 километров. Максимальная дальность иранских баллистических ракет Разведывательным управлением министерства обороны США оценивается в две тысячи километров.

 
 
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Самолеты B-52 переброшены на остров в Индийском океане
 
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