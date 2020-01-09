«Холоп» против «Вторжения». Кто победил в «новогодней битве-2020»?

Новогодние каникулы в начале января подарили нам еще одно развлечение: так называемую «новогоднюю битву релизов». Поход в кино — одна из самых доступных форм досуга, и за неделю новогодних каникул кассовые сборы кинотеатров устремляются в заоблачную высь. Первые январские уикенды уже много лет являются наиболее доходными и заметно опережают по выручке любые другие праздники и выходные дни.

1 место: «Холоп»

Фильм Клима Шипенко («Салют-7», «»Текст») оказался настоящим новогодним сюрпризом. Непритязательная комедия о перевоспитании мажора Гриши (Милош Бикович) методом перемещения его в Российскую империю середины XIX века вышла в прокат 26 декабря и уже в первый уикенд показала, что напрасно её недооценивали: за 4 дня картина заработала 303 млн рублей. Полностью свой потенциал «Холоп» раскрыл на январских праздниках: его выбрали почти 5,5 млн зрителей, а за 8 дней фильм собрал 1,54 млрд. Сейчас выручка «Холопа» составляет 1,91 млрд рублей, так что и второй миллиард недалеко.

2-е место: «Вторжение»

Фантастический боевик Федора Бондарчука с Александром Петровым, Ириной Старшенбаум и Олегом Меньшиковым — это сиквел фильма «Притяжение», который был хитом проката в 2017 году. Инопланетян в Чертанове одолели, но сама история на этом не закончилась: у Юли (героиня Старшенбаум) обнаружились необычные способности, которые привлекают внимание пришельцев, и теперь Земле (конкретно — Москве) грозит новое вторжение из космоса. «Вторжение» стало первым релизом 2020 года (фильм вышел 1 января) и тоже показало неплохие результаты, заработав за 8 дней вполне достойные 720 млн рублей. Картину посмотрели почти 2,5 млн человек.

3 место: «Союз спасения»

Создатели картины о восстании декабристов в 1825 году наверняка ожидали большего, но и этот результат вполне неплохой. Фильм Андрея Кравчука вышел в прокат 26 декабря, по итогам первого уикенда стал вторым (сборы — 123 млн рублей), а на новогодних каникулах сумел не потеряться на фоне шуток «Холопа» и спецэффектов «Вторжения»: выручка за 8 дней составила 415,8 млн рублей, а общие кассовые сборы — 561 млн рублей.

4 место: «Иван Царевич и Серый Волк 4»

Мультфильмы «богатырской» серии от студии «Мельница» — традиционные участники «новогодней битвы». На этот раз героям фильма предстоит поучаствовать в конкурсе песни, где им нужно достойно представить царя-батюшку и родное царство. Четвертая часть подцикла про Ивана Царевича и Серого волка выступила неплохо: сборы за 8 дней составили 338 млн рублей, а общая выручка сейчас — 450 млн (фильм вышел в прокат 26 декабря).

5 место: «Джуманджи: Новый уровень» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Поскольку данные пока есть только предварительные, на пятое место претендуют сразу два фильма: у второй части ремейка приключенческого фильма « Джуманджи » в активе 233 млн рублей (за 8 дней по данным портала ЕАИС), а у второго новогоднего выпуска « Полицейского с Рублевки » — 228 млн рублей. В целом же появление этих картин в топ-5 удивляет лишь отчасти. Оба релиза вышли ещё 12 декабря, у обоих фильмов сборы сейчас составляют около миллиарда рублей, ну а их успех во время каникул можно объяснить тем, что в праздники зрители предпочитают что-то развлекательное, смешное и не слишком серьезное, как эти картины или, например, «Холоп».