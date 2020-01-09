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«Холоп» против «Вторжения». Кто победил в «новогодней битве-2020»?
10.01.2020 10:48 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Союз спасения», «Холоп», «Вторжение». © /
Новогодние каникулы в начале января подарили нам еще одно развлечение: так называемую «новогоднюю битву релизов». Поход в кино — одна из самых доступных форм досуга, и за неделю новогодних каникул кассовые сборы кинотеатров устремляются в заоблачную высь. Первые январские уикенды уже много лет являются наиболее доходными и заметно опережают по выручке любые другие праздники и выходные дни.
1 место: «Холоп»
Фильм Клима Шипенко («Салют-7», «»Текст») оказался настоящим новогодним сюрпризом. Непритязательная комедия о перевоспитании мажора Гриши (Милош Бикович) методом перемещения его в Российскую империю середины XIX века вышла в прокат 26 декабря и уже в первый уикенд показала, что напрасно её недооценивали: за 4 дня картина заработала 303 млн рублей. Полностью свой потенциал
2-е место: «Вторжение»
Фантастический боевик Федора Бондарчука с Александром Петровым, Ириной Старшенбаум и Олегом Меньшиковым — это сиквел фильма «Притяжение», который был хитом проката в 2017 году. Инопланетян в Чертанове одолели, но сама история на этом не закончилась: у Юли (героиня Старшенбаум) обнаружились необычные способности, которые привлекают внимание пришельцев, и теперь Земле (конкретно — Москве) грозит новое вторжение из космоса. «Вторжение» стало первым релизом 2020 года (фильм вышел 1 января) и тоже показало неплохие результаты, заработав за 8 дней вполне достойные 720 млн рублей. Картину посмотрели почти 2,5 млн человек.
3 место: «Союз спасения»
Создатели картины о восстании декабристов в 1825 году наверняка ожидали большего, но и этот результат вполне неплохой. Фильм Андрея Кравчука вышел в прокат 26 декабря, по итогам первого уикенда стал вторым (сборы — 123 млн рублей), а на новогодних каникулах сумел не потеряться на фоне шуток «Холопа» и спецэффектов «Вторжения»: выручка за 8 дней составила 415,8 млн рублей, а общие кассовые сборы — 561 млн рублей.
4 место: «Иван Царевич и Серый Волк 4»
Мультфильмы «богатырской» серии от студии «Мельница» — традиционные участники «новогодней битвы». На этот раз героям фильма предстоит поучаствовать в конкурсе песни, где им нужно достойно представить царя-батюшку и родное царство. Четвертая часть подцикла про Ивана Царевича и Серого волка выступила неплохо: сборы за 8 дней составили 338 млн рублей, а общая выручка сейчас — 450 млн (фильм вышел в прокат 26 декабря).
5 место: «Джуманджи: Новый уровень» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
Поскольку данные пока есть только предварительные, на пятое место претендуют сразу два фильма: у второй части ремейка приключенческого фильма «
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Два миллиарда «Холопа», «Вторжение» опередило «Союз спасения», а Иван Царевич с Волком одолели «Джуманджи» и полицейского с Рублевки — АиФ.ru рассказывает, какие...
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