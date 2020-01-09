ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Холоп» против «Вторжения». Кто победил в «новогодней битве-2020»?

10.01.2020 10:48 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Холоп» против «Вторжения». Кто победил в «новогодней битве-2020»?
«Союз спасения», «Холоп», «Вторжение». © / Коллаж АиФ

Новогодние каникулы в начале января подарили нам еще одно развлечение: так называемую «новогоднюю битву релизов». Поход в кино — одна из самых доступных форм досуга, и за неделю новогодних каникул кассовые сборы кинотеатров устремляются в заоблачную высь. Первые январские уикенды уже много лет являются наиболее доходными и заметно опережают по выручке любые другие праздники и выходные дни. 

1 место: «Холоп»

Фильм Клима Шипенко («Салют-7», «»Текст») оказался настоящим новогодним сюрпризом. Непритязательная комедия о перевоспитании мажора Гриши (Милош Бикович) методом перемещения его в Российскую империю середины XIX века вышла в прокат 26 декабря и уже в первый уикенд показала, что напрасно её недооценивали: за 4 дня картина заработала 303 млн рублей. Полностью свой потенциал «Холоп» раскрыл на январских праздниках: его выбрали почти 5,5 млн зрителей, а за 8 дней фильм собрал 1,54 млрд. Сейчас выручка «Холопа» составляет 1,91 млрд рублей, так что и второй миллиард недалеко.

2-е место: «Вторжение»

Фантастический боевик Федора Бондарчука с Александром Петровым, Ириной Старшенбаум и Олегом Меньшиковым — это сиквел фильма «Притяжение», который был хитом проката в 2017 году. Инопланетян в Чертанове одолели, но сама история на этом не закончилась: у Юли (героиня Старшенбаум) обнаружились необычные способности, которые привлекают внимание пришельцев, и теперь Земле (конкретно — Москве) грозит новое вторжение из космоса. «Вторжение» стало первым релизом 2020 года (фильм вышел 1 января) и тоже показало неплохие результаты, заработав за 8 дней вполне достойные 720 млн рублей. Картину посмотрели почти 2,5 млн человек.

3 место: «Союз спасения»

Создатели картины о восстании декабристов в 1825 году наверняка ожидали большего, но и этот результат вполне неплохой. Фильм Андрея Кравчука вышел в прокат 26 декабря, по итогам первого уикенда стал вторым (сборы — 123 млн рублей), а на новогодних каникулах сумел не потеряться на фоне шуток «Холопа» и спецэффектов «Вторжения»: выручка за 8 дней составила 415,8 млн рублей, а общие кассовые сборы — 561 млн рублей.

4 место: «Иван Царевич и Серый Волк 4»

Мультфильмы «богатырской» серии от студии «Мельница» — традиционные участники «новогодней битвы». На этот раз героям фильма предстоит поучаствовать в конкурсе песни, где им нужно достойно представить царя-батюшку и родное царство. Четвертая часть подцикла про Ивана Царевича и Серого волка выступила неплохо: сборы за 8 дней составили 338 млн рублей, а общая выручка сейчас — 450 млн (фильм вышел в прокат 26 декабря).

5 место: «Джуманджи: Новый уровень» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Поскольку данные пока есть только предварительные, на пятое место претендуют сразу два фильма: у второй части ремейка приключенческого фильма «Джуманджи» в активе 233 млн рублей (за 8 дней по данным портала ЕАИС), а у второго новогоднего выпуска «Полицейского с Рублевки» — 228 млн рублей. В целом же появление этих картин в топ-5 удивляет лишь отчасти. Оба релиза вышли ещё 12 декабря, у обоих фильмов сборы сейчас составляют около миллиарда рублей, ну а их успех во время каникул можно объяснить тем, что в праздники зрители предпочитают что-то развлекательное, смешное и не слишком серьезное, как эти картины или, например, «Холоп».

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два миллиарда «Холопа», «Вторжение» опередило «Союз спасения», а Иван Царевич с Волком одолели «Джуманджи» и полицейского с Рублевки — АиФ.ru рассказывает, какие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Павла Северинца освободили ночью, сегодня у него новый суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика