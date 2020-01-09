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Крушение украинского Boeing: Трамп, премьеры Канады и Великобритании подозревают в причастности к трагедии Иран
Источник материала: СТВ
Новости мира. В Иране приступают к расшифровке данных чёрных ящиков потерпевшего крушение лайнера украинских авиалиний. Перед специалистами стоит нелёгкая задача, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне стало известно, что из-за повреждений бортовых самописцев, часть технических данных самолёта и записей переговоров пилотов утеряна. Иранские власти пригласили представителей Канады, а также Национальный совет по безопасности на транспорте США присоединиться к расследованию крушения. В Исламскую Республику уже прибыли эксперты из Украины.
Дональд Трамп, а также премьеры Канады и Великобритании подозревают в причастности к трагедии Иран. По их мнению, ПВО страны сбили самолёт по ошибке, приняв его за американский бомбардировщик. Тегеран все обвинения отрицает.
Согласно предварительным данным, причиной возгорания мог стать перегрев двигателя.
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Крушение украинского Boeing: Трамп, премьеры Канады и Великобритании подозревают в причастности к трагедии Иран
Новости мира. В Иране приступают к расшифровке данных чёрных ящиков потерпевшего крушение лайнера украинских авиалиний. Перед специалистами стоит нелёгкая...
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