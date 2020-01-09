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Прохожие нашли на улице собаку, больше похожую на скелет. Смотрите, как она выглядит сейчас

10.01.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трехлетнюю собаку по кличке Тигги нашли на улице прохожие. Собака была больше похожа на скелет, на ней почти не осталось шерсти. Бедное животное передали волонтерам, и те с помощью лекарств и здорового питания сделали из Тигги красотку, передает twizz.ru.



На собаке породы лерчер (помесь борзой с терьером) практически не было шерсти, и все ее кости легко можно было пересчитать под кожей. Собака была в таком плачевном состоянии, что работники приюта BARK (Berwick Animal Rescue Kennels, Великобритания) были в шоке.

— Я думала, что она мертвая. Когда ее сюда привезли, у всех были слезы на глазах, — рассказала менеджер приюта Йен Росс.

Йен Росс забрала Тигги к себе домой и стала ее выхаживать. «Секретной формулой» успеха стало комбо из любви, противопаразитной обработки и частого питания.

В первый день собаку кормили 12 раз, дальше количество приемов пищи снизили до 8, а сейчас, спустя несколько недель, Тигги ест 3 раза в день.




На данный момент собака весит 18 килограммов — на 8 больше, чем тогда, когда ее нашли на улице. По словам Йен, сейчас Тигги вовсю демонстрирует свой яркий характер, веселится, играет и требует вкусняшки. Сообщается, что для нее уже нашли новую семью — в ближайшее время собака переедет в новый дом.

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