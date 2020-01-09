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«Каждый год должен иметь конкретные результаты». Александр Лукашенко назвал важнейшие задачи для развития ЕАЭС

10.01.2020 11:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пресс-служба Евразийской экономической комиссии распространила обращение Президента Беларуси, председателя Высшего Евразийского экономического совета к главам государств в связи с председательством нашей страны с 1 января 2020 года в органах ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко – белорусам: будем жить не хуже, чем в 2019 году

Александр Лукашенко назвал важнейшие задачи, которые необходимо решить для дальнейшего развития cоюза.   

«Каждый год должен иметь конкретные результаты». Александр Лукашенко назвал важнейшие задачи для развития ЕАЭС

«Каждый год должен иметь конкретные результаты». Александр Лукашенко назвал важнейшие задачи для развития ЕАЭС

«Каждый год должен иметь конкретные результаты». Александр Лукашенко назвал важнейшие задачи для развития ЕАЭС

Президент считает, что в рамках построения общего финансового рынка необходимо начать предметную работу по созданию платежного пространства ЕАЭС, дедолларизации экономик, дальнейшему повышению доли расчётов в национальных валютах, обеспечению независимости от внешних факторов межгосударственных платежей.   

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Новости Беларуси. Пресс-служба Евразийской экономической комиссии распространила обращение Президента Беларуси, председателя Высшего Евразийского...
 
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