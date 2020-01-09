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«Каждый год должен иметь конкретные результаты». Александр Лукашенко назвал важнейшие задачи для развития ЕАЭС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пресс-служба Евразийской экономической комиссии распространила обращение Президента Беларуси, председателя Высшего Евразийского экономического совета к главам государств в связи с председательством нашей страны с 1 января 2020 года в органах ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко назвал важнейшие задачи, которые необходимо решить для дальнейшего развития cоюза.
Президент считает, что в рамках построения общего финансового рынка необходимо начать предметную работу по созданию платежного пространства ЕАЭС, дедолларизации экономик, дальнейшему повышению доли расчётов в национальных валютах, обеспечению независимости от внешних факторов межгосударственных платежей.
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«Каждый год должен иметь конкретные результаты». Александр Лукашенко назвал важнейшие задачи для развития ЕАЭС
Новости Беларуси. Пресс-служба Евразийской экономической комиссии распространила обращение Президента Беларуси, председателя Высшего Евразийского...
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