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В прошлом году руководством Брестского облисполкома проведено 52 прямые телефонные линии и 24 выездных приёма граждан

10.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В прошлом году руководством Брестского облисполкома проведено 52 прямые телефонные линии и 24 выездных приёма граждан
Брестский облисполком ввел в практику новую форму работы с обращениями граждан — проведение телефонных горячих линий, сообщили корреспонденту БелТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи.

Руководство области регулярно практикует рабочие поездки в районы, встречи с трудовыми коллективами. Накануне таких встреч отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома организует для жителей данного района телефонную горячую линию, чтобы обстоятельно изучить и найти ответы на волнующие людей вопросы.

Новая форма работы с населением была опробована в сентябре прошлого года. Так, перед встречей председателя облисполкома Анатолия Лиса с коллективом СЗАО «КварцМелПром» возможность обозначить актуальные темы получили жители Малоритского района. Губернатор ответил на вопросы, касающиеся здравоохранения, ЖКХ, организации школьного питания, строительства жилья, ремонта дорог. В октябре накануне посещения руководителем области Горынского агрокомбината провели такое исследование общественного мнения в Столинском районе.

В декабре на горячую линию с одной и той же проблемой обратились две жительницы Ганцевичей. По словам молодых мам, в райцентре нет детского врача-ортодонта, приходится обращаться к специалисту в Барановичах. Решение этого вопроса сейчас прорабатывается. По информации Брестской областной стоматологической поликлиники, с 1 июня такой врач приступит к работе и в Ганцевичах.

За прошлый год руководством Брестского облисполкома проведено 52 прямые телефонные линии и 24 выездных приема граждан, на которые обратились 890 человек, в том числе 192 — лично к председателю облисполкома.

Завтра, 11 января, жители Пинского района и города Пинска снова могут обратиться на горячую линию облисполкома. Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону 8-0162-21-31-21 заместителю председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадиму Ивановичу Ольшевскому на темы жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и др.

В тот же день прямая линия состоится и в Пинском райисполкоме. С 9.00 до 12.00 на вопросы, поступившие на телефон 31-70-09, ответит заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Сергей Степанович Жидецкий.

 
 
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