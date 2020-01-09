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В ночь с 10 на 11 января в Беларуси можно увидеть лунное затмение

10.01.2020 13:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В ночь с 10 на 11 января в Беларуси можно увидеть лунное затмение
shutterstock.com

В ночь с 10 на 11 января 2020 года жители и гости Беларуси смогут увидеть лунное затмение. По данным AccuWeather, около восьми часов вечера по белорусскому времени Луна пересечет земную полутень.

В ночь с 10 на 11 января в Беларуси можно увидеть лунное затмение Чем заняты астрономы, когда небо затянуто тучами?

Затмение Луны продлится 4 часа и 4 минуты. Начнется оно в 20:08, достигнет максимальной фазы в 22:10, а в 00:12 уже 11 января завершится. Если позволит погода и небо не будет облачным, то увидеть астрономическое явление можно будет по всей территории Беларуси даже невооруженным глазом. Лунное затмение также смогут наблюдать жители России, Европы, Азии, восточной Африки и запада Австралии.

Отмечается, что Луна не погрузится во мрак, а лишь пройдет через полутень. Из-за этого один из ее краев затемнится. Луна погрузится в полутень планеты на 89%.

 
 
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Затмение Луны продлится около четырех часов.
 
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