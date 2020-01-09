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Молодая жена Петросяна: «Пятерых детей? Будем стараться»

10.01.2020 13:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совсем недавно стало известно о свадьбе 74-летнего Евгения Петросяна с 30-летней Татьяной Брухуновой. Оказывается, молодожены не прочь завести детей, передает cosmo.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova) 9 Янв 2020 в 5:26 PST

После новогодних праздников супруги отправились в поездку по Финляндии. Брухунова рассказала о том, как они устроились в Хельсинки, добавив, что их путешествие продлится около недели.

Татьяна познакомилась с особенностями местной кухни. Она нашла в ресторанах любимую пасту. Девушка отказалась показать вблизи поклонникам обручальное кольцо. «Может, вам еще нижнее белье показать?» — заявила Брухунова.

Кроме того, молодая супруга Петросяна рассказала о своем увлечении модой. Она отметила, что тщательно изучает новые дизайнерские коллекции одежды в Хельсинки. Однако связывать свою жизнь с модой девушка не собирается.

Брухунова эмоционально отреагировала на просьбу поклонников родить супругу много наследников. «Пятерых детей? Спасибо! Будем стараться», — отметила Татьяна.

Напомним, у Евгения Петросяна есть дочь, которая сейчас живет в США. В 1968 году первая жена комика подарила ему наследницу Викторину. Она стала единственным ребенком юмориста.

 
 
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После новогодних праздников супруги отправились в поездку по Финляндии.
 
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