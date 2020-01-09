|
Молодая жена Петросяна: «Пятерых детей? Будем стараться»
Источник материала: Tut.by
Совсем недавно
После новогодних праздников супруги отправились в поездку по Финляндии. Брухунова рассказала о том, как они устроились в Хельсинки, добавив, что их путешествие продлится около недели.
Татьяна познакомилась с особенностями местной кухни. Она нашла в ресторанах любимую пасту. Девушка отказалась показать вблизи поклонникам обручальное кольцо. «Может, вам еще нижнее белье показать?» — заявила Брухунова.
Кроме того, молодая супруга Петросяна рассказала о своем увлечении модой. Она отметила, что тщательно изучает новые дизайнерские коллекции одежды в Хельсинки. Однако связывать свою жизнь с модой девушка не собирается.
Брухунова эмоционально отреагировала на просьбу поклонников родить супругу много наследников. «Пятерых детей? Спасибо! Будем стараться», — отметила Татьяна.
Напомним, у Евгения Петросяна есть дочь, которая сейчас живет в США. В 1968 году первая жена комика подарила ему наследницу Викторину. Она стала единственным ребенком юмориста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После новогодних праздников супруги отправились в поездку по Финляндии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)