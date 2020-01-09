«По бумагам здесь порядок». Между деревнями в Борисовском районе есть дорога, где тонут машины

Источник материала: Tut.by

«Легковушка в лужу заехала, да и нырнула до окон», — таких историй жители деревень Крацевичи и Хоново Борисовского района могут вспомнить много. Дорога, соединяющая их деревни еще со времен СССР, — настоящая ловушка для автомобилистов. В межсезонье это глубокие ямы с месивом из воды и грязи, а летом — высохшие горбы земли. Деревенские жалуются и просят у властей помощи уже много лет, им то сообщают, что «нет денег», то вдруг пишут, что «дорога в порядке».





— Еще при СССР эта дорога была проблемной. Мы сообщали куда надо, к нам приезжали и подправляли ее. Но чтобы заасфальтировать или гравием засыпать — речи никогда не шло, — рассказала AUTO.TUT.BY Екатерина Викторовна, жительница деревни Хоново Борисовского района, местная активистка. — А сейчас на нас все плевать хотели, отписки только присылают. Среди земляков, которые подписывали жалобы, многие поумирали, а дорога как была болотом, так и осталась.



Скриншот Google Карты

Крацевичи и Хоново Борисовского района находятся от МКАД километрах в ста. В деревнях зимой живет немного людей: в основном старики, которые не хотят уезжать из родного дома. Больше домов используется как дачные, которые перешли от родителей к детям, но ездят они туда не только летом. Две деревни соединяет дорога протяженностью четыре километра. Рядом густой лес и Березинский биосферный заповедник, а во время войны тут партизанили большие отряды. Местные грустно шутят: «Приезжают к нам в лес и на озеро отдохнуть туристы да как немцы застревают на дороге — диверсия партизан».





— Почему-то дорога между нашими деревнями считается лесной, хотя въезды в Крацевичи и Хоново с других сторон — это местные дороги, на них более-менее порядок, дорожники смотрят.

Следить за порядком на лесной дороге между деревнями должно Кищино-Слободское лесничество Борисовского лесхоза.

Может, дорога между деревнями была бы и ничего, если бы не грузовики, которые практически круглогодично возят по ней лес.

— За лес валюту государство лопатой гребет, а еще за охоту, на которую к нам богатеи приезжают. Так что, нельзя за эти деньги дорогу в порядок привести?





Екатерина Викторовна собирает все ответы властей на их жалобы, касающиеся дороги. За годы бумаг насобиралась толстая папка.

— Все отписки примерно одинаковые: денег нет, решить вопрос о ремонте может только комиссия при президенте. А по сведению лесхоза эту дорогу и вовсе привели в порядок! — возмущается женщина.





Житель деревни Крацевичи Ватислав Михайлович живет в крайней хате, к «плохой» дороге он ближе всех, поэтому быстрее других земляков узнает о том, что на ней происходит. Говорит, мог бы хоть «кожный день видео снимать и у интэрнэт пра эта выкидываць», но телефон простой — не позволяет это делать. Поэтому все воспоминания держит он в своей голове и с удовольствием рассказывает приезжим.





— Помню, бусик поляков к нам привез. А за ним еще байдарки тащили. Хотели они Озеро Палик проехать для сплава, навигатор прокладывает кратчайший путь через наши деревни. Вот он бампером в грязевой засохший горб уткнулся, а дальше проехать не может. Высадил поляков, и они до озера топали пешком напрямик пять километров, — вспоминает мужчина. — А недели полторы назад нейкий водитель номер на наших колдобинах потерял, я подобрал. То бампер кто-то выломает, то в грязи завязнет, а был случай, как какая-то иномарка в лужу заехала, да так и нырнула туда до окон — вода аж в салон попала, я выталкивать помогал. Потом яму лесники «поремонтировали» — палками, ветками закидали.





На всякий случай Ватислав Михайлович держит при себе телефон владельца трактора, который может помочь попавшим в беду автомобилистам. Мужчина говорит, что тяжелее всего здесь приходится людям, которые приезжают на местное кладбище. Здесь оно большое, есть даже братская могила времен ВОВ, в которой похоронены 127 человек — воины, партизаны и местные жители. В советские времена сюда приезжали большими коллективами возлагать павшим героям венки и цветы.





— Сейчас делегации не ездят, может, боятся, что завязнут. У нас в деревне на Рождество похороны были — мужчину местного хоронили. Как они подъехали к кладбищу, я не знаю, не видел этого момента. А может по грязи гроб несли… Позорище, конечно, это ж святое дело — чтоб дорога хотя бы к кладбищу нормальная была.





Со стороны Хоново на кладбище попасть очень трудно, а ведь на нем у многих похоронены родные. Местные говорят, что власти им предлагают добираться в объезд, через другие деревни и Борисов, и обратно так же. Но получается, что до кладбища четыре километра, а в объезд туда и обратно — около 300 км.

— Нет денег на асфальт, так пусть эту дорогу между нашими деревнями ДРСУ отдадут, они хоть следят лучше. Может, если б дорога была, так наши деревни не умирали бы. А то хат пустых у нас много, а никто покупать не хочет, в лес даже не добраться, дорога заканчивается, и все — тупик.

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