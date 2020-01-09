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Дистанционная работа в Беларуси: как должна осуществляться

10.01.2020 13:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О нюансах дистанционной работы рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Какие изменения появились в Трудовом кодексе. Рассказываем в одном материале

Инна Селивон, заместитель начальника главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
В Трудовом кодексе появляется новая глава, которая регулирует труд работников, которые работают дистанционно. Главная отличительная особенность в этой работе будет заключаться в том, что эти работники будут выполнять свою работу и осуществлять рабочие контакты со своим нанимателем посредством информационных технологий. В договоре обязательно нужно предусмотреть, что работа является дистанционной. Нанимателю нет необходимости создавать рабочее место и какие-то другие условия о том, как будет осуществляться работа, сколько рабочих контактов должно быть в течение рабочего дня. Прежде всего мы должны понимать, что трудовой договор – соглашение между нанимателем и работником, оба должны понимать, что они соглашаются на такие условия и обе стороны это устраивает.

Люди в материале: Инна Селивон
 
 
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О нюансах дистанционной работы рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Какие изменения появились в Трудовом кодексе. Рассказываем в одном материале
 
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