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Дистанционная работа в Беларуси: как должна осуществляться
Источник материала: СТВ
О нюансах дистанционной работы рассказали в программе
Инна Селивон, заместитель начальника главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
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О нюансах дистанционной работы рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Какие изменения появились в Трудовом кодексе. Рассказываем в одном материале
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