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Грета Тунберг присоединилась к акции против Роджера Федерера

10.01.2020 14:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоедилинась к акции против швейцарского теннисистка Роджера Федерера, который сотрудничает с банком Credit Suisse.


Фото: Reuters

Грета Тунберг разместила у себя в твиттере сообщения сторонников акции #RogerWakeUpNow ("Роджер, проснись немедленно!"). Федерера осуждают за сотрудничество с банком Credit Suisse и призывают немедленно отказаться от этого партнерства.


Reuters

Как сообщает AS, все дело в том, что банк инвестирует в поиск новых нефтяных месторождений. Экоактивисты в знак протеста сыграли в одном из подразделений Credit Suisse в теннис, за что 12 человек были оштрафованы суммарно на 20 000 евро.

 
 
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоедилинась к акции против швейцарского теннисистка Роджера Федерера, который сотрудничает с банком Credit Suisse.
 
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