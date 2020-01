Грета Тунберг присоединилась к акции против Роджера Федерера

Источник материала: Tut.by

Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоедилинась к акции против швейцарского теннисистка Роджера Федерера, который сотрудничает с банком Credit Suisse.

Грета Тунберг разместила у себя в твиттере сообщения сторонников акции #RogerWakeUpNow ("Роджер, проснись немедленно!"). Федерера осуждают за сотрудничество с банком Credit Suisse и призывают немедленно отказаться от этого партнерства.

Как сообщает AS , все дело в том, что банк инвестирует в поиск новых нефтяных месторождений. Экоактивисты в знак протеста сыграли в одном из подразделений Credit Suisse в теннис, за что 12 человек были оштрафованы суммарно на 20 000 евро.