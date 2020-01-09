Грета Тунберг присоединилась к акции против Роджера Федерера

Источник материала: Tut.by

Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоедилинась к акции против швейцарского теннисистка Роджера Федерера, который сотрудничает с банком Credit Suisse.



Фото: Reuters

Грета Тунберг разместила у себя в твиттере сообщения сторонников акции #RogerWakeUpNow ("Роджер, проснись немедленно!"). Федерера осуждают за сотрудничество с банком Credit Suisse и призывают немедленно отказаться от этого партнерства.



Reuters

Как сообщает AS , все дело в том, что банк инвестирует в поиск новых нефтяных месторождений. Экоактивисты в знак протеста сыграли в одном из подразделений Credit Suisse в теннис, за что 12 человек были оштрафованы суммарно на 20 000 евро.

Since 2016 @CreditSuisse has provided $57 BILLION to companies looking for new fossil fuel deposits - something that is utterly incompatible with #ClimateAction @RogerFederer do you endorse this? #RogerWakeUpNow pic.twitter.com/ED1fIvb4Cr — 350.org Europe (@350Europe) January 8, 2020