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Грета Тунберг присоединилась к акции против Роджера Федерера
Источник материала: Tut.by
Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоедилинась к акции против швейцарского теннисистка Роджера Федерера, который сотрудничает с банком Credit Suisse.
Грета Тунберг разместила у себя в твиттере сообщения сторонников акции #RogerWakeUpNow ("Роджер, проснись немедленно!"). Федерера осуждают за сотрудничество с банком Credit Suisse и призывают немедленно отказаться от этого партнерства.
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоедилинась к акции против швейцарского теннисистка Роджера Федерера, который сотрудничает с банком Credit Suisse.
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