Фиксики, «утренник» для взрослых и квест в зоопарке. Куда сходить в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Гродно можно начать праздновать старый Новый год, сходить в зоопарк на зимний квест или увидеть двухметровых Фиксиков.

Празднование старого Нового года в театре кукол



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Где: театр кукол, улица Дзержинского, 1/1 Когда: 11 января, 18.00 Сколько: 17 рублей

Областной театр кукол приглашает взрослых на утренник, вернее, на «вечерник». В программе — адаптированный для взрослого зрителя спектакль «Тайна Снежной Королевы», хороводы вокруг елки… без детей, праздничные песни нашего детства и глинтвейн.

Старый Новый год с театром юмора Канкан



Фото: youtube.com

Где: драматический театр, улица Мостовая, 35 Когда: 11 января, 19.00 Сколько: 8−10 рублей

Прошли все праздники, остался лишь Старый Новый год. И театр Канкан собирает друзей и зрителей, чтобы его отпраздновать. В программе — только хорошее настроение, юмористические зарисовки, шутки и смех.

Театр юмора Канкан — постоянный участник телепередач «Петросян шоу», «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Смеяться разрешается» (телеканал «Россия»), «Москва-Ялта-транзит» (НТВ).

Фикси-шоу в филармонии





Где: Гродненская областная филармония, улица Горновых, 17 Когда: 12 января, 12.00 Сколько: 5−20 рублей

Маленьких гродненцев приглашают на интерактивный спектакль, где главные герои — Симка, Нолик, Ума Палатовна Занозина, Гений Евгеньевич Чудаков. При этом Фиксики не маленькие, как в мультфильме, а двухметровые. Обещают удивительные декорации и спецэффекты, а еще подвижные игры.

Детям до 3-х лет вход бесплатно без отдельного места в сопровождении взрослых, которым билет нужен. Спектакль будет интересен детям до 10 лет.

Зимний квест в зоопарке

Где: Гродненский зоопарк, улица Тимирязева, 11 Когда: 12 января, 12.30−14.00. Сбор у кассы (на территории зоопарка) Сколько: взрослый билет (с 16 лет) — 6,5 рублей, детский билет (с 3 лет) — 4,5 рубля

Гродненский зоопарк приглашает на познавательную программу «Зоопарк зимой». В программе — экскурсия-квест «Как звери зимуют», «снегурочкины» конкурсы, «ледяные» загадки, викторина «Зверек один в берлоге, другой сидит в сугробе», мастер-класс «Вкусные подарки для животных», общение с символом 2020 года — крыской Гаечкой.

Хороших выходных!