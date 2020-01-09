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Фиксики, «утренник» для взрослых и квест в зоопарке. Куда сходить в Гродно в выходные
Источник материала: Tut.by
В эти выходные в Гродно можно начать праздновать старый Новый год, сходить в зоопарк на зимний квест или увидеть двухметровых Фиксиков.
Празднование старого Нового года в театре кукол
Старый Новый год с театром юмора Канкан
Прошли все праздники, остался лишь Старый Новый год. И театр Канкан собирает друзей и зрителей, чтобы его отпраздновать. В программе — только хорошее настроение, юмористические зарисовки, шутки и смех.
Театр юмора Канкан — постоянный участник телепередач «Петросян шоу», «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Смеяться разрешается» (телеканал «Россия»), «Москва-Ялта-транзит» (НТВ).
Фикси-шоу в филармонии
Маленьких гродненцев приглашают на интерактивный спектакль, где главные герои — Симка, Нолик, Ума Палатовна Занозина, Гений Евгеньевич Чудаков. При этом Фиксики не маленькие, как в мультфильме, а двухметровые. Обещают удивительные декорации и спецэффекты, а еще подвижные игры.
Детям до 3-х лет вход бесплатно без отдельного места в сопровождении взрослых, которым билет нужен. Спектакль будет интересен детям до 10 лет.
Зимний квест в зоопарке
Гродненский зоопарк приглашает на познавательную программу «Зоопарк зимой». В программе — экскурсия-квест «Как звери зимуют», «снегурочкины» конкурсы, «ледяные» загадки, викторина «Зверек один в берлоге, другой сидит в сугробе», мастер-класс «Вкусные подарки для животных», общение с символом 2020 года — крыской Гаечкой.
Хороших выходных!
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В эти выходные в Гродно можно начать праздновать старый Новый год - и не только.
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