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В Витебской области 15-летняя девушка ушла из приюта и пропала
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Толочинском районе пропала 15-летняя девушка.
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На вид Марии около 16-17 лет, рост – 165 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, черные крашеные волосы ниже плеча.
Девушка была одета в черную куртку ниже колена, синие джинсы, красную байку, черные ботинки и розовую шапку.
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Новости Беларуси. В Толочинском районе пропала 15-летняя девушка. По информации УВД Витебского облисполкома, устанавливается местонахождение Кирикович Марии...
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