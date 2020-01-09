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В Витебской области 15-летняя девушка ушла из приюта и пропала

10.01.2020 13:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Толочинском районе пропала 15-летняя девушка.

По информации УВД Витебского облисполкома, устанавливается местонахождение Кирикович Марии Геннадьевны. Она 8 января около 18 часов ушла из приюта ГУО «Толочинский социально-педагогический центр». До настоящего момента о местонахождении воспитанницы ничего не известно.

В Витебской области 15-летняя девушка ушла из приюта и пропала
Фото: УВД Витебского облисполкома  

На вид Марии около 16-17 лет, рост – 165 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, черные крашеные волосы ниже плеча. 

Девушка была одета в черную куртку ниже колена, синие джинсы, красную байку, черные ботинки и розовую шапку. 

Любую информацию о местонахождении подростка просят сообщить по телефону 102. 

Люди в материале: Кирикович Мария
 
 
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Новости Беларуси. В Толочинском районе пропала 15-летняя девушка. По информации УВД Витебского облисполкома, устанавливается местонахождение Кирикович Марии...
 
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