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Курсы валют на 10 января: курс доллара 2.1193, курс евро 2.3532, российский рубль 3.4603
Источник материала: Myfin
10 января 2020 года на
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.075 – 2.12 рублей, курс продажи доллара 2.122 – 2.167. Евро можно было продать в диапазоне 2.295 – 2.35 рублей, купить – 2.354 – 2.402.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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10 января 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:курс доллара 2.1193, курс евро 2.3532, курс российского рубля составил...
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