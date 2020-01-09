Курсы валют на 10 января: курс доллара 2.1193, курс евро 2.3532, российский рубль 3.4603

Источник материала: Myfin

10.01.2020: итоги торгов БВФБ

10 января 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.1193, курс евро – 2.3532, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4603.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0034 рубля до 2.1193, что составило 0.16%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0059 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0006 (0.03%), на 10 января 2020 курс составил 2.3532. По итогам месяца евро вырос на 0.0144 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0011 рублей (0.03%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.1373 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 27 923 900 9 172 610 28 983 600

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.075 – 2.12 рублей, курс продажи доллара 2.122 – 2.167. Евро можно было продать в диапазоне 2.295 – 2.35 рублей, купить – 2.354 – 2.402.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =61.45 (стоимость 1 доллара равна 61.45 российский рубль),

=61.45 (стоимость 1 доллара равна 61.45 российский рубль), EUR/USD =1.111 (1 евро стоит 1.111 доллар),

=1.111 (1 евро стоит 1.111 доллар), EUR/RUB =68.2 (68.2 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .