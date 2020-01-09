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Белоруснефть установит в Минске 150 электрозарядных станций в 2020 году

10.01.2020 13:25 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

«Белоруснефть» намерена увеличить число электрозарядных станций до 500 по Беларуси в 2021 году, сообщили на предприятии, передает БЕЛТА.

В Минске в 2019 году были введены в эксплуатацию 54 зарядки для электромобилей. Они размещены в основном возле паркингов, отелей, торговых и бизнес-центров, спорткомплексов. В столице в настоящее время действуют 85 ЭЗС.

Компания «Белоруснефть» - национальный оператор по созданию и развитию сети электрозарядных станций в Беларуси. В 2019 году число ЭЗС в стране увеличилось до 250.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Белоруснефть развивает сеть электрозарядных станций в столице и по всей стране. В 2020 году в Минске планируется установить около 150 ЭЗС.
 
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