Белоруснефть установит в Минске 150 электрозарядных станций в 2020 году

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«Белоруснефть» намерена увеличить число электрозарядных станций до 500 по Беларуси в 2021 году, сообщили на предприятии, передает БЕЛТА.

В Минске в 2019 году были введены в эксплуатацию 54 зарядки для электромобилей. Они размещены в основном возле паркингов, отелей, торговых и бизнес-центров, спорткомплексов. В столице в настоящее время действуют 85 ЭЗС.

Компания «Белоруснефть» - национальный оператор по созданию и развитию сети электрозарядных станций в Беларуси. В 2019 году число ЭЗС в стране увеличилось до 250.