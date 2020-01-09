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Отпуск для отца при рождении ребёнка: сколько дней длится и оплачивается ли
Источник материала: СТВ
Для новоиспеченных родителей появилась возможность взять отпуск. Сколько дней он будет длиться и будет ли оплачиваться, узнали в программе
Инна Селивон, заместитель начальника главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
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Для новоиспеченных родителей появилась возможность взять отпуск. Сколько дней он будет длиться и будет ли оплачиваться, узнали в программе «Новое утро» на...
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