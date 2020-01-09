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Сколько часов можно работать по совместительству в отпуске
Источник материала: СТВ
Как работать по совместительству в отпуске, выяснили в программе
Инна Селивон, заместитель начальника главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
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Как работать по совместительству в отпуске, выяснили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Какие изменения появились в Трудовом кодексе. Рассказываем в одном...
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