В Беларуси к смертной казни приговорили братьев, убивших учительницу

Обвинительный приговор в отношении двух братьев - 21-летнего Ильи и 19-летнего Станислава Костевых огласили 10 января в Черикове. Обоих приговорили к высшей мере наказания.

Суд Черикова признал Костевых виновными в убийстве с особой жестокостью 47-летней учительницы. Преступление было совершено в 2019 году, когда им было 18 и 20 лет соответственно.

Рано утром 10 апреля 2019 года тело женщины было найдено в ее доме, где потушили пожар. В соседнем доме, где проживали братья Костевые, был найден компьютер учительницы.

Преступление они совершили из-за постановки на специально опасное положение семьи сестры виновных, которая была в отпуске по уходу за ребенком. Братья напились и пошли разбираться с учительницей, которая инициировала постановку на профилактически учет.

Женщина впустила их в дом, и они начали ее избивать, а когда убили, забрали ее компьютер и продукты из холодильника. А затем подожгли дом.

Оба брата признали свою вину и раскаялись. Втечение 10 дней они могут обжаловать приговор.