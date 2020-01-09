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LG представила новую линейку телевизоров 8К Ultra HD

10.01.2020 15:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

LG представила новую линейку телевизоров 8К Ultra HD
Фото из открытых источников

Компания LG Electronics представила расширенную линейку 8K-телевизоров на выставке CES-2020. Помимо существующих 88- и 75-дюймовых телевизоров LG, в нее войдут восемь новых моделей с 77-и 65-дюймовыми экранами.

Линейка LG 2020 года включает в себя 88- и 77-дюймовые 8K-телевизоры премиум-класса LG SIGNATURE OLED (модели 88/77 OLED ZX) и новейшие телевизоры LG NanoCell (модели 75/65 Nano99, 75/65 Nano97, 75/65 Nano95). Каждая модель соответствует новому стандарту отрасли 8К Ultra HD: их минимальное пороговое значение контрастной модуляции (один из параметров, характеризующих качество системы, воспроизводящей изображения) составляет 50%, что превышает стандарт Ассоциации потребительских технологий США. Такие показатели подтвердили проверенные независимые лаборатории.

LG представила новую линейку телевизоров 8К Ultra HD
 

Кроме того, новые модели оснащены цифровыми входами HDMI и USB и умеют распознавать такие кодеки, как HEVC, VP9 и AV1. С этими кодеками работают крупные поставщики потокового видео, в том числе YouTube (Кодеки часто используются при цифровой обработке видео и звука). Новые модели телевизоров поддерживают потоковую передачу 8K-контента со скоростью 60 кадров в секунду и сертифицированы для такой передачи через HDMI.

За производительность новых 8К-телевизоров LG отвечает новый процессор Alpha 9 третьего поколения. Линейка 2020 года обеспечивает оптимизированное качество изображения и звука для всех типов контента с помощью 8K-масштабирования. Оно анализирует контент с помощью технологии глубинного обучения, а также улучшает видео с низким разрешением до почти совершенного 8К-стандарта благодаря технологии шумоподавления Quad Step Noise Reduction и частотной технологии Sharpness Enhancer. Кроме того, этот процессор оснащён AI Picture Pro. Он распознает лица и текст на экране. Его основная задача – сделать изображения лиц четкими, цвет кожи – естественным, а черты лица – более выраженными. А функция Auto Genre Selection распознает тип просматриваемого контента и автоматически применяет идеальные настройки изображения, гарантируя наилучшее качество картинки в рамках четырех жанров: фильмы, спорт, стандартное видео и анимация.

LG представила новую линейку телевизоров 8К Ultra HD
 

Качество аудио обеспечивает AI Sound Pro. Он анализирует и классифицирует аудио-контент по пяти категориям - музыка, фильмы, спорт, драма или новости – для большей четкости голоса, а также насыщенности и текстуры фонового звука. Он изолирует произносимые слова и увеличивает их громкость, идентифицирует фоновые шумы и масштабирует их до виртуального 5.1-канального объемного звука. В результате зрителю становится проще понимать речь героев, и он глубже погружается в контент. 

Технологии искусственного интеллекта, внедренные в 8K-телевизоры от LG, предлагают новый уровень комфорта. Пользователи могут управлять устройствами Умного Дома непосредственно с экрана телевизора, а голосовое управление в режиме hands-free позволяет управлять подключенными устройствами голосом. Все 8К-телевизоры от LG оснащены технологией распознавания голоса ThinQ, доступной в 144 странах. Платформа «умного телевидения» webOS от LG позволяет телевизорам новых моделей поддерживать технологии AirPlay 2 и HomeKit от Apple, а также Google Assistant и Amazon Alexa.

«LG сосредоточена на том, чтобы обеспечивать потребителям яркие впечатления от просмотра, – отметил Пак Хён-Сэй (Park Hyoung-sei), президент компании LG Home Entertainment. – Приобретая 8K-телевизоры OLED и NanoCell от LG, клиенты знают, что получат перспективный продукт, который обеспечит завораживающее качество изображения независимо от его формата».

 
 
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На CES-2020 LG представила линейку телевизоров, которая обеспечивает 8К Ultra HD независимо от качества изображения
 
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