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Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве минчанки - ее останки нашли в Свислочи

10.01.2020 15:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обвиняемый по делу об убийстве минчанки, чьи останки обнаружены в Свислочи, начал давать показания, ему предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете.

Коммунальщики 2 января в реке Свислочь нашли сумку с человеческими останками. Спустя несколько дней в квартире на улице Романовская Слобода в Минске было обнаружено тело 37-летней женщины с повреждениями, указывающими на связь ее гибели и факта обнаружения сумки в Свислочи.

"Задержанному в качестве подозреваемого предъявлено обвинение по части первой статьи 139 УК - убийство",  - сообщили Sputnik в пятницу в Следственном комитете.

Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружены предметы, позволившие в кратчайшие сроки установить и впоследствии задержать правоохранителями подозреваемого в убийстве.

Как следует из видео, на допросе обвиняемый рассказал, что в тот день они с жертвой употребляли спиртное, по его словам, "выпили бутылку". Он признается, что был "сильно пьяный", а ссора возникла из-за того, что "она начала наговаривать".


Санкцию на применение меры пресечения в виде заключения под стражу дал заместитель генерального прокурора Беларуси Геннадий Дыско, в его присутствии задержанному предъявили обвинение в совершении убийства. 

Обвиняемый дал признательное показания в совершении преступления. На вопрос, знали ли он в чем обвиняется, задержанный ответил: "Да, в убийстве". Потом последовал вопрос следователя, совершал ли он это преступление, фигурант ответил: "Да".
 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый по делу об убийстве минчанки, чьи останки обнаружены в Свислочи, начал давать показания, ему предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете.
 
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