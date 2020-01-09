Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве минчанки - ее останки нашли в Свислочи

Коммунальщики 2 января в реке Свислочь нашли сумку с человеческими останками. Спустя несколько дней в квартире на улице Романовская Слобода в Минске было обнаружено тело 37-летней женщины с повреждениями, указывающими на связь ее гибели и факта обнаружения сумки в Свислочи.





Sputnik в пятницу в Следственном комитете. "Задержанному в качестве подозреваемого предъявлено обвинение по части первой статьи 139 УК - убийство", - сообщилив пятницу в Следственном комитете.





Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружены предметы, позволившие в кратчайшие сроки установить и впоследствии задержать правоохранителями подозреваемого в убийстве.





Как следует из видео, на допросе обвиняемый рассказал, что в тот день они с жертвой употребляли спиртное, по его словам, "выпили бутылку". Он признается, что был "сильно пьяный", а ссора возникла из-за того, что "она начала наговаривать".









Санкцию на применение меры пресечения в виде заключения под стражу дал заместитель генерального прокурора Беларуси Геннадий Дыско, в его присутствии задержанному предъявили обвинение в совершении убийства.





Обвиняемый дал признательное показания в совершении преступления. На вопрос, знали ли он в чем обвиняется, задержанный ответил: "Да, в убийстве". Потом последовал вопрос следователя, совершал ли он это преступление, фигурант ответил: "Да".