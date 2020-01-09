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Камандар Маджидов о чемпионате Беларуси по борьбе: «Молодёжь уже как-то наступает»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат страны по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе соревнований три вида: греко-римская, вольная у мужчин и женщин.
В первый соревновательный день на ковер вышли представители греко-римской. И уже в предварительных поединках порадовала молодежь: эти борцы уже навязывают конкуренцию более опытным спортсменам.
Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
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Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат страны по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе соревнований три вида: греко-римская, вольная у...
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