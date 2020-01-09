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«БРСМ» и ОСВОД провели акцию «Зимний патруль»

10.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Погодные условия не позволяют в полной мере насладиться зимними забавами, тем не менее, природа всегда может внести свои коррективы.

«БРСМ» и ОСВОД провели акцию «Зимний патруль»
«БРСМ» и ОСВОД провели акцию «Зимний патруль»

«БРСМ» и ОСВОД провели акцию «Зимний патруль»
«БРСМ» и ОСВОД провели акцию «Зимний патруль»

Профилактика выхода на лед и безопасность детей в зимний период – основное направление работы всех заинтересованных субъектов профилактики  на зимних каникулах. Традиционно участие в профилактических акциях и мероприятиях принимают ОСВОД и РО ОО «БРСМ». Председатель районной организации ОСВОД Владимир Дегтярев выступил с профилактическими лекциями перед воспитанниками социально-педагогического центра и учащимися гимназии г. Буда-Кошелево. На наглядном примере ребята увидели спасательные атрибуты и активно включились в беседу. Им были вручены тематические памятки от РО ОО «БРСМ».

«БРСМ» и ОСВОД провели акцию «Зимний патруль»
«БРСМ» и ОСВОД провели акцию «Зимний патруль» «БРСМ» и ОСВОД провели акцию «Зимний патруль»

Мероприятие завершилось рейдом на городское озеро, расположенное возле средней школы №1 райцентра.

Напоминаем: выход на лед тоньше 7 сантиметров запрещен.

 

Светлана МАДВЕДЕВА

Фото из личного архива Алевтины Ивановой

 
 
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Погодные условия не позволяют в полной мере насладиться зимними забавами, тем не менее, природа всегда может внести свои коррективы. ...
 
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