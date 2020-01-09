«БРСМ» и ОСВОД провели акцию «Зимний патруль»

Источник материала: Газета Авангард

Погодные условия не позволяют в полной мере насладиться зимними забавами, тем не менее, природа всегда может внести свои коррективы.













Профилактика выхода на лед и безопасность детей в зимний период – основное направление работы всех заинтересованных субъектов профилактики на зимних каникулах. Традиционно участие в профилактических акциях и мероприятиях принимают ОСВОД и РО ОО «БРСМ». Председатель районной организации ОСВОД Владимир Дегтярев выступил с профилактическими лекциями перед воспитанниками социально-педагогического центра и учащимися гимназии г. Буда-Кошелево. На наглядном примере ребята увидели спасательные атрибуты и активно включились в беседу. Им были вручены тематические памятки от РО ОО «БРСМ».





Мероприятие завершилось рейдом на городское озеро, расположенное возле средней школы №1 райцентра.

Напоминаем: выход на лед тоньше 7 сантиметров запрещен.

Светлана МАДВЕДЕВА

Фото из личного архива Алевтины Ивановой