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Бывшая фильмобаза в Бресте продана за Br191 тыс.

10.01.2020 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Бывшая фильмобаза в Бресте продана сегодня на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета "Брестоблимущество" Павел Манько.

Бывшая фильмобаза в Бресте продана за Br191 тыс.

Старт торгового года оказался успешным для "Брестоблимущества". На первых электронных торгах продан комплекс строений, расположенных по ул. Зубачева в областном центре. Объект выставлялся с понижением цены на 50% за Br182,2 тыс. и был продан единственному участнику торгов за эту сумму, увеличенную на 5%. Новым собственником бывшей фильмобазы стала коммерческая организация, ведущая бизнес в Бресте.

Фильмобаза была построена в 1960 году. В состав комплекса, который занимает почти 0,5 га земельного участка, входят двухэтажное кирпичное здание, пристройки, гаражи, инженерные коммуникации. Часть строений сдана в аренду, остальные не используются. В свое время база принадлежала областному киновидеопрокату, затем была передана в городскую коммунальную собственность. Покупатель взял на себя обязательства использовать комплекс в дальнейшем как объект административно-офисного, туристического, культурного назначения. Вполне вероятно, на этом месте в скором времени появится информационный центр, мини-гостиница или другие объекты.

"Брестоблимущество" уже выставило на продажу 26 объектов недвижимости в январе и два - в феврале. Большинство лотов предлагаются с понижением цены от 20% до 80%. Ближайший аукцион состоится 14 января. В частности, у потенциальных покупателей есть возможность приобрести за половину стоимости от начальной цены здание комплексного приемного пункта в агрогородке Ольшаны Столинского района, баню в Ивацевичском районе и комплекс зданий и сооружений бывшей военной базы в Пружанском районе.

 
Теги: Брест
 
 
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