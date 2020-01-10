Вудкрофт рассказал, за счет чего «Динамо» прервало серию из девяти домашних поражений подряд

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итоги встречи с «Витязем» (3:2).

— Мы хорошо подготовились к этому матчу. Было много собраний, где мы общались с командой и анализировали нашу игру. Сегодня утром я зашел в раздевалку и понял, что ребята на самом деле готовы к игре. Что касается матча, первый период был действительно хорош в нашем исполнении. Второй провели тоже отлично, смогли реализовать свои моменты. В последней трети играли достойно, но не так здорово, как в первых двух. Хорошо, что Андрей Костицын смог забросить такую важную шайбу. Потом случилось то, что, к сожалению, очень часто происходит с нами в этом сезоне. Наша неопытность дала о себе знать. Последние 10 минут играли так, будто чего-то ожидали и думали, что же сможет предпринять «Витязь».

Стоит отдать должное команде соперника. Она очень достойно играла и пыталась вернуться в игру. Наши игроки немного нервозно действовали в концовке. Эти 10 минут могли перечеркнуть все, что мы сделали до этого. Сегодня победа у нас, она осталась в Минске, и это очень хорошо. В последнее время много разговаривали о командном духе, который должен присутствовать в нашей игре. В этой игре я увидел его, чувствовалось влияние опытных игроков на скамейке. Это здорово. Надеюсь, сохраним такой настрой и к следующей игре против «Спартака».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Вы сказали, что было много собраний до матча. О чем они были, и какая была ответная реакция?

— Мы были не очень довольны, как действовали в матче против «Куньлуня». Большая часть времени на собраниях была посвящена анализу той игры. Встречались с игроками и предлагали им переиграть те ситуации, которые не очень хорошо сложились. Спрашивали, что бы они сделали сейчас. Благодаря этому процессу мы смогли сделать так, что игроки не только поняли свои ошибки, но и смогли обучиться на оплошностях партнеров. Мы могли быть уверены, что больше повторять такие ошибки не будем.

Также много времени уделили и единству команды. Не секрет, что у нас есть слабые стороны: наша неопытность, нехватка лидеров. Все об этом знают. Мы говорили о том, что нам надо быть ближе. Если будем выступать как единое целое, то у нас будут хорошие шансы на победу в каждой игре. Мы это уже неоднократно показывали. Общались о том, что хоккеисты должны играть друг за друга. Сплоченные коллективы имеют отличные шансы на победу в лиге. Также просили игроков найти дополнительную мотивацию до конца сезона, чтобы она двигала их вперед. По сегодняшней игре я почувствовал, что игроки откликнулись на наши пожелания. Будем надеяться, что это будет продолжаться, и мы будем так играть на протяжении оставшихся 16 матчей.

— Тэйлор занял место в воротах, а Карнаухов остался вне заявки. Значит ли это, что он не воспользовался своим шансом? Почему, несмотря на заявление Дмитрия Баскова, белорусские вратари получают мало возможностей?

— Не знаю, какого из трех белорусских вратарей вы ожидали увидеть. Позиция по голкиперам остается прежней. Они должны продолжать работать и тренироваться. Когда им представится шанс, им нужно быть готовыми откликнуться на него, стать в ворота и показать свою игру. Что касается Карнаухова, то не могу сказать, что он потерял свой шанс. У Михаила еще будет возможность показать себя. Мы также внимательно следим за Никитой Толопило и Александром Осипковым. Впереди много игр. Обязательно все вратари получат шанс.

Еще одна вещь, которую вы должны понять. Ежедневная работа на тренировках, внимание к деталям и желание обучаться — на это все мы смотрим ежедневно. Этими сигналами вратари должны показывать, что они голодны и хотят встать в ворота. Приведу пример с Осипковым. Мы следим за его игрой и спрашиваем, как он тренируется в Молодечно. Ему нужно продолжать работать в том же духе. Если он будет это делать, мы его обязательно вызовем в «Динамо-Минск».

— Есть ли у вас месседж для болельщиков на концовку сезона, учитывая, что сегодня их было меньше всего за всю историю арены?

— Наша команда заряжена в каждом матче бороться до последнего и играть только на победу. Серии поражений больно бьют не только по болельщикам, но и по нам. Команда хотела бы поблагодарить каждого болельщика, который поддерживает нас в такой тяжелой ситуации. Мы не будем отступать, будем играть и биться во всех играх. Каждый день мы напоминаем себе, что нам выпала большая честь играть в таком городе для замечательных болельщиков. Мы должны быть достойными этого. Надеюсь, что сегодняшняя игра доказала, что мы будем бороться. Верю, что болельщики вернутся на трибуны и будут поддерживать нас так горячо и громко, как они умеют.

— Положа руку на сердце, как вы в процентном отношении оцениваете шансы «Динамо» на выход в плей-офф?

— Во-первых, хочу сказать, что я не великий математик. Даже мама говорила, что я очень далек от этой науки. Считаю, что пока ты математически не лишился всех шансов на плей-офф, должен бороться. Я бы не хотел говорить о том пути, который нам нужно проделать прямо сейчас. Необходимо идти от дня ко дню, от игры к игре, от периода к периоду, от смены к смене и от минуты к минуте. Нужно фокусироваться на таких мелочах, чтобы понять, где у нас что-то идет не так, и постараться это исправить. Сфокусироваться на том, что у нас находится под контролем, и улучшать и игру. Если сейчас заглянем в таблицу, то не извлечем оттуда позитива. Нужно концентрироваться на позитивных вещах, продолжать работать и к каждому матчу подходить как к новой битве.

— Через неделю Вячеслав Грецкий сыграет на Матче звезд КХЛ, но в последних матчах он остается вне заявки. Вас это не беспокоит?

— У Славы есть небольшое повреждение, которое пока не позволяет тренироваться на 100% и играть. Но там ничего серьезного, он вернется со дня на день. Грецкий выкладывается на тренировках очень хорошо. Возможно, даже сыграет в ближайших матчах. Единственная причина, что Слава не в составе, — это его повреждение.