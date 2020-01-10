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Дарить любовь и заботу младшим. В Беларуси прошли финальные поздравления сезона акции «Наши дети»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Добро в режиме нон-стоп! Именно так называют благотворительную акцию «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около сотни праздничных концертов, утренников и теплых встреч в рамках марафона добра прошли 10 января по всей стране. Самая трогательная новогодняя акция официально завершила свое зимнее путешествие, однако ее главная идея – окружить заботой каждого ребенка – не теряет актуальность и после завершения праздников.
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Новости Беларуси. Добро в режиме нон-стоп! Именно так называют благотворительную акцию «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около сотни...
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