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Дарить любовь и заботу младшим. В Беларуси прошли финальные поздравления сезона акции «Наши дети»

11.01.2020 00:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Добро в режиме нон-стоп! Именно так называют благотворительную акцию «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарить любовь и заботу младшим. В Беларуси прошли финальные поздравления сезона акции «Наши дети»

Около сотни праздничных концертов, утренников и теплых встреч в рамках марафона добра прошли 10 января по всей стране. Самая трогательная новогодняя акция официально завершила свое зимнее путешествие, однако ее главная идея – окружить заботой каждого ребенка – не теряет актуальность и после завершения праздников.

Арифметика чудес в репортаже Ксении Худолей. Подробности в видеоматериале.

Дарить любовь и заботу младшим. В Беларуси прошли финальные поздравления сезона акции «Наши дети»

Люди в материале: Ксения Худолей
 
 
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Новости Беларуси. Добро в режиме нон-стоп! Именно так называют благотворительную акцию «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около сотни...
 
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