В БГУ разработали технологию «умного» парника

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Технологию «умного» парника представили студенты факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета.





— Разработанная система автономно осуществляет полив и проветривание теплиц на основе показаний датчиков освещения, влажности и температуры воздуха и почвы, — проинформировали в пресс-службе вуза. — В настоящее время подобные технологии используются в промышленных теплицах. Идея студентов БГУ ориентирована на интересы дачников.

В проектную команду вошли второкурсники ФПМИ Белгосуниверситета Алексей Андреев, Илья Веретило, Денис Соболевский и первокурсник Алексей Кармазин.

В БГУ отметили, что студенческая разработка представляет собой программное обеспечение для механизмов, отвечающих за регулировку форточек и управление системой орошения:

— Технология позволяет в режиме реального времени анализировать данные датчиков микроклимата и регулировать процессы ухода за растениями. Например, интеллектуальное управление предотвратит переувлажнение почвы и переохлаждение растений.

Температурный режим внутри парника поддерживается автоматически исходя из агротехнических требований культур к условиям выращивания. При этом полив растений осуществляется своевременно, в нужном количестве и без участия человека.

Для функционирования системы необходимо установить датчики микроклимата и механизмы для полива и открывания форточек. Программное обеспечение дает возможность управлять процессами ухода со смартфона или персонального компьютера. С этой целью авторы идеи разработали прототипы мобильного приложения и сайта.

Факультет прикладной математики и информатики — это известный в Беларуси и зарубежных странах бренд. Он был образован для подготовки специалистов, умеющих применять математические методы и вычислительную технику для решения прикладных научно-ориентированных задач. С течением времени открывались новые направления, которые были ориентированы на применение прикладной математики, компьютерных наук (информатики) и информационных технологий. За время своего существования факультет подготовил более чем 10 тысяч специалистов.