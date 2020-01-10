Лидер группы «Мельница» представит в Минске сольную программу

Источник материала: Tut.by

Лидер группы «Мельница» Наталья О`Шей выступит 12 апреля в минском Re: Public с сольным концертом.



Фото: Яна Овчинникова

Наталья «Хелависа» О`Шей — фронтмен фолк-рок группы «Мельница», хорошо знакомой большинству беларусов. Композитор, поэт и очаровательной красоты девушка занимается музыкой уже четверть века и в своем творчестве обращается к окружающему миру и вдохновляется стихами классиков. Весной Хелависа приедет в Минск с новой концертной программой.

Сольные концерты Хелависы — нечастое событие. Лидер группы «Мельница» решила отметить десятилетие с выхода своего первого сольного альбома «Леопард в городе». Этой весной Леопард возвращается в города, путешествует на планету Люцифераза и проходит бесшумными лапами по акустическим хитам «Мельницы». На сцене Хелависе ассистирует, как всегда, Сергей Вишняков.

Когда: 12 апреля, 19.00 Где: Re:Public Сколько: от 45 рублей Купить билет